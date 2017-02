[Montrer] Spoiler Jinkuro, le meurtrier de son maître

Et puis, à l'instar de ses complices, Goémon tue rarement ses ennemis.Il en avait assassiné quelques uns dans les premiers épisodes de la première série TV (dont un bandit qu'il a coupé en deux !) ainsi que dans une poignée de téléfilms (Good Bye Lady Liberty, Opération Diamant), mais ça n'allait pas plus loin. Ah oui, dans la deuxième série TV, il avait aussi abattuLa plupart du temps, il laisse la vie sauve à ses adversaires, se contentant généralement de découper en rondelles leurs armes et de les assommer avec le plat de sa lame.Même dans le manga original de Monkey Punch, pour les quelques tomes que j'ai lu de celui ci, il tuait rarement ceux qui lui cherchaient des noises.Mais bon, je trouve que c'est bien qu'un film soit axé sur Goemon, car il n'avait pas eu un très grand rôle sur "Une femme nommée Miné Fujiko" et "L'aventure Italienne".Et puis hémoglobine ou pas hémoglobine, l'essentiel est que le scénario soit à la hauteur et que le caractère du personnage soit respecté.A noter cependant que dans le manga, il est plus jovial et moins renfermé et taciturne que son alter ego animé.