Le 23 février prochain, connectez-vous à l'Underworld et découvrez la suite inédite de la saga phénomène de Reki Kawahara et abec !Après vous avoir proposé une rapide immersion dans ce nouvel univers virtuel via la bande-annonce, notre équipe vous invite à découvrir les premières pages de ce nouvel opus qui lance le projet ALICIZATION !Comment Kirito s'est-il retrouvé enfermé dans l'Underworld ? Quels secrets cache cette nouvelle réalité virtuelle ?La plus grande épopée de l'Épéiste noir n'en est qu'à son commencement..."Sword Art Online - Alicization beginning" en librairie dès le 23 février 2017 !