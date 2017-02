si une nouvelle collection doit voir le jour ça sera pas avant 2ans vu le rythme de parution des licences dybex et black box.



Dybex en 2016: 5 licences sorties dont 2 ré-édition (berserk et ergo proxy) et sur les trois restante 2 licences oav ou films et une licence série (bahamut)



Black box en 2016: Kimi ni todoke S1 et S2, Suzuka (ré-édtion gold), Loki the détective (ré-édition gold), Danmachi, parasite, blue spring ride et Lupin III.

IDP a déjà été obligé de faire les fonds de tiroire avec suzuka et loki



bref, ça donne quoi? environ 6-7 titre pour la collection saphir sur un an, bien trop peu