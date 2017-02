Lupin 2015 Episode 1



Les personnages puent la classe et l'action est omnipresente. Je n'ai pas la chance d'etre un vieux comme vous et avoir eu la chance de voir les deux premieres saisons. Non. Moi j'ai commencé avec Michiko et le film sur Jingen. Rien de bien extraordinaire. Mais c'était tout ce que ma generation avait a se mettre sur la dent. Mais je sens bien qu'avec cette nouvelle saison, mon retard va être rattrapé.



Sinon que dire sur ce premier épisode si ce n'est que l'action est toujours au rendez vous et j'aime énormément le design des personnages. Les décors aussi sont fabuleux.

Sur l'eau calme vogant sans rêve,

dans l'éclat du jour qui s'achève,

qu'est notre vie sinon un rêve ?



L. Caroll.