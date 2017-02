J-one



Lundi au vendredi :

08h00 Fairy Tail (4 épisodes)

11h50 Bakuman (2 épisodes)

12h40 Naruto (2 épisodes)

15h10 Fairy Tail (4 épisodes)

16h50 Bakuman (2 épisodes)

17h40 Naruto (2 épisodes)

18h30 j+1 (2 épisodes)

19h20 Haikyu (2 épisodes)

20h50 Food Wars saison 2 (VOSTFR) / My Hero Academia (à partir du 27/02/2017)

21h15 j+1 (2 épisodes)

22h00 j+1 (2 épisodes)

23h00 Food Wars saison 2 (2 épisodes / VOSTFR) / My Hero Academia (à partir du 27/02/2017)

23h50 j+1 (2 épisodes)



week-end :

08h20 Naruto (4 épisodes)

10h40 Fairy Tail (4 épisodes)

12h20 Bakuman (5 épisodes)

14h25 Naruto (5 épisodes)

16h25 Fairy Tail (5 épisodes)

18h30 j +1 (2 épisodes)

19h20 Bakuman (2 épisodes)

20h50 March Comes in Like a Lion "saison 1" (le 18 et 19/02/2017)



j +1 :

All Out le lundi à 18h30 et 21h15, le mardi à 22h00 et 23h50;

March Comes in Like a Lion le lundi à 22h00 et 23h50, le jeudi à 18h30 et 21h15;

Le Rakugo ou la vie saison 2 le mardi à 18h30 et 21h15, le mercredi à 22h00 et 23h50;

Classicaloid le mercredi à 18h30 et 21h15, le samedi à 18h30;

One Piece le jeudi à 22h00 et 23h50;

Détective Conan le vendredi à 18h30 et 21h15, le dimanche à 18h30;

Naruto Shippuen le vendredi à 22h00 et 23h50;





The Garden of Words (film/animation / VF) le 26/02/2017 à 22h30;