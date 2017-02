Ramior a écrit: Pour les Nains du Chaos je me demande comment ils vont faire; ils n'ont pas eu de vrais liste officielles depuis des décénnies; Forge worlds à biens essayer avec la légion d'Azgorh mais la liste était pas terrible.



Ramior a écrit: Après il y est des rumeurs plutôt plausible qui indique que Les Bretoniens vont recvoir des unité inédits pour pouvoir êtres compétitif; comme des unité de Chevaliers hyppogriffes et une unité de cavaleries magiques basé sur le lore bretoniens à propos des enfants kidnappé par les Elfes Sylvains.



Ramior a écrit: En tous cas j'ai hâtes d'êtres dans 2 ou 3 ans quand le jeux seras complet avec toutes les factions et options!



Pas faux, après jouer NdC c'est purement pour le fluff et/ou leur look summérien pour une majorité de joueurs j'imagine. L'armée de nabots étant déjà grandement efficace de base, pouvoir jouer Mauvais (avec taureaux géants en unité d'élite et des ziggourats en base arrière) c'est la cerise sur la friandise...CA n'a pas attendu l'extension gratuite pour ça en fait; Total WH est en développement continu, avec les avantages de la chose (les armées bretonniennes qui étaient basées sur une liste d'armée empire ont reçu des unités spécifiquement bretonniennes depuis quelques mois déjà) et ses inconvénients (comme quand on a commencé à se rendre compte après sa sortie que l'économie elfe était abusivement avantagé en milieu de campagne).Mais il est déjà amusant actuellement, pas cher (12$ sur Humble Bundle monthly) et le côté "essuyage de platre" ça permet aussi de construire une légende.