[Montrer] Spoiler Le pire est probablement la fin de cette série, oublions le côté indigeste et facile du retournement de situation contre Noo pour se focaliser sur le duo Albator / Tadashi (Ramis).

Attention Spoil : Le père de Tadashi a fait promettre à Albator que si son fils ne devient pas « un homme », alors Albator devra le tuer. C’est une morale discutable dans la mesure où ce n’est pas aux parents de décider si leur enfant doit vivre ou mourir. De plus, ce n’est pas à un étranger de juger les critères qui font de vous « un homme ».

D’après ce que l’on voit, il ressort qu’être « un homme » selon Albator équivaut à tenir une promesse quoi qu’il arrive sans jamais la remettre en question même lorsque les choses évoluent.

A cause de cette vision étriqué, on arrive à des situations ubuesques. En effet, en réalité c’est Albator qui a été obligé de tuer le père de Tadashi. Comme Tabashi a promis de venger sa mort, Albator estime que Tadashi doit l’abattre à son tour sinon il rompt sa promesse. Si Tadashi refuse de tirer sur Albator, cela veut dire qu’il n’est pas « un homme » et dans ce cas c’est Albator qui devra le tuer conformément à ce qu’il a promis au père de Tadashi.

Ce genre raisonnement est très immature et tient de la bêtise pure et simple dans la mesure où il ne prend pas en compte de l’évolution des paramètres (Albator avait de bonnes raisons de tuer le père de Tadashi). Le plus grave c’est que le raisonnement d’Albator rentre en totale contradiction avec la philosophie du père de Tadashi qui pense qu’être « un homme » veut dire être courageux et autonome. Laisser une vieille promesse décider à votre place de votre destin est bien une preuve de manque d’autonomie et de lâcheté (avoir peur de remettre en cause ce choix du passé).

La fin de cette série est donc assez incohérente, la recherche du spectaculaire semble avoir primé au détriment du bon sens et de la réflexion. Albator donne ici l’impression d’être un gamin immature et capricieux qui se permet de juger les autres selon des critères aussi personnels que contestables.



[Montrer] Spoiler la rencontre avec Stellie, le fait que le machiniste doit tuer son ami transformé en démon

[Montrer] Spoiler Les 3/4 des épisodes consistent à récupérer l'équipage disséminé un peu partout, on a très peu de combats, et le pompon sur le gateau : lors du combats final, Albator laisse en plan tout son équipage et va botter les fesse du méchant à lui tout seul, j'ai envie de dire wtf ? Albtator 78 était mythique lui sur ce coup là.

Hop, pour mon premier topic sur ce forum je tient à parler de quelque chose qui me tient à cœur.Captain Herlock: The Endless Odyssey est une série de 13 OAV de 25 minutes chacun. A la réalisation nous avons ce très chère Rintaro qui a de la bouteille en ce qui concerne l'univers de Leiji, et au scénario nous avons ce dernier, mon dessinateur/auteur préféré.Comme vous le savez la chronologie dans les œuvre de Leiji est plus que catastrophique (à cause du fameuxToki no wa (boucle du temps) comme il dit). Captain Herlock: The Endless Odyssey est censé se dérouler quelques année après la fin de Albator 78 où ce chère captain repart dans l'espace en compagnie de mime et de l'oiseau.Nous pouvons tout de même noter de grosses différences entre cette série et Albator 78, à savoir que l'Arcadia devient subitement le model vert avec une tête de mort à l'avant (et en prime un tranchoirs de proue pour mon plus grand plaisir), et les premiers épisodes sont en quelque sorte une redite des premiers épisodes d'albator 78, à savoir l'assassinat du père de Ramis (tadashi) et sont enrôlement dans l'équipage du balafré.J'ai un lien assez particulier avec cette série, j'explique pourquoi (3615 my life, attention) : C'était à l'époque où j'étais une bille en matière d'anime, je ne connaissais que Albator et quelques autres série, mais globalement je n'ai jamais vu de série postérieur aux années 90 (à part 2-3 épisode de card captor sakura, one piece où narushit quand j'avais l'occasion en était gamin) je n'ai jamais eu la télévision.Il y a deux ans où j'ai eu un regain d'intérêt pour mon pirate fétiche, j'ai fait quelques recherches sur wikipédia. je me suis rendu compte qu'il existait pas mal d'autres choses made by Leiji (galaxy express, harlock saga, cosmowarrior zero etc). C'est à ce moment là que je suis rendu compte que j'étais complètement à la ramasse. Comme j’appréciais vraiment Albator, j'avais vraiment envie de découvrir ces autres série qui m'était inconnue, et qui normalement devrai être aussi bonnes, voir meilleurs que ce à quoi j'étais habitué. J'ai téléchargé en premier Captain Herlock: The Endless Odyssey.En un épisode "l’immense" gouffre de technique entre 1990 et 2003 m'est arrivé en plein dans la face. C'était beau. je n'avais jamais vu un anime aussi beau. Et en plus c'était du Albator, sans aucun doute cette série allais tout exploser, elle allait être totalement géniale et j'allais avoir la bave au lèvre du début à la fin.Je n'ai pas du tout aimé cette série. (A partir de maintenant, il y a du spoile mineur et du gros spoile en spoiler.Je tient aussi à préciser que il y a une grosse grosse par de subjectivité).C'était pas du Albator. Il y avais l'Arcadia, il y avais mon captain préféré, il y avais tout les membres de l'équipage... Mais ça n'en faisait pas du Albator pour autan à mes yeux.Un seul coupable, Albator lui même.Pour moi Albator est le personnage que l'ont retrouve dans Albator 78 et 84. Je ne l'ai pas du tout retrouvé dans Captain Herlock: The Endless Odyssey. A la place du capitaine au coeurs d'or que j'aime tant je me suis retrouvé devant une version sombre, mélancolique au possible et plus adulte de ce personnage. cet Albator là possède non pas un coeur d'or mais un coeur de pierre. Je ne dit pas que Albator sous sa forme 78 où 84 était un bisounourse tout gentil, au contraire même s’il avait un caractère décidé et parfois un peu froid, il restait profondément humain et réfléchi. Tandis que l'apparence froide et sûre est tout ce qui reste à Darth harlock, et ces deux aspects sont poussés à l’extrême au point qu’il en perd toute humanité et toute émotion. Il ne doute jamais de ses actions, il ne craint rien, pas même la mort, il est sûr de ses décisions sans qu’aucun élément ou aucune réflexion ne vienne jamais justifier une telle assurance. Son comportement n’exprime aucune douleur, crainte ou plaisir et son visage reste figé en permanence.Albator n’est plus l’homme assuré, humain et réfléchi qu’il était, il est devenu une sorte de zombie au comportement suicidaire qui ne prend plus ses décisions avec sa tête mais avec son orgueil exacerbé.Sans compter le comportement de l'équipage qui est à l'instar de son capitaine. A l'inverse d'Abator 78, ils ont une confiance aveugle en Albator qui se traduit par un dévouement similaire à celui qu’ont des fidèles envers le gourou d’une secte. Leur individualité et leurs aspirations personnelles n'existes plus. Avant chaque membre avait ses propres raisons de monter à bord de l’Arcadia, à présent la seule raison qu’ils ont de vouloir rejoindre l’Atlantis semble se limiter à l’envie d’être aux côtés d’Albator même si c’est pour mourir avec lui. On se demande où est passé l’esprit de liberté qui soufflait dans les couloirs de l’Arcadia.Concernant la fin de la série je ne pourrai résumer mieux que cette critique avec laquelle je suis totalement d'accord :C'est pour cela que je trouve que l'esprit qui englobe les aventure d'Albator s'en est allé dans cette série.Concernant la série en elle même :C'est très beau, je l'ai déjà dit. le chara-design de leiji est parfaitement bien retranscrit, de la même manière que dans l'OAV Dai Yamato Zero-Gô. L'Arcadia etait une tuerie graphique pour ma part, je ne me souvient pas si c'était de la 3D où de la 2D, mais dans ton les cas j'étais ravis sur ce point là. Les combats, bien qu'il y en ai peu sont intenses, les coup de canon résonne dans les oreille, on sent la puissance de l'impacte comme jamais je ne l'ai ressenti dans 78-84. L'ajout du tranchoirs de proue sur cette version de l'Arcadia est un rêve d'enfant qui devient réalité pour ma part.La série possède quelques moment bien touchant commequi m'ont plu.Je tient aussi à parler de l'opening qui ne casse pas des brique en soi mais la musique compense largement (je l'écoute en écrivant ce pavé); ainsi que les crédits de fin qui est magnifique.Et puis c'est tout ce que je peut nommer de positif.Malheureusement cette série est bien trop courte.En prenant un peu de recul je me rend compte d'un coté que ce n'est pas si dramatique que ça le coup du Darth Harlock. En temps que gros fan des deux vieilles série c'est évident que mon jugement est exagéré, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça, il est normal que je soit autan déçu, bien qu'il y ai certains point comme le dénouement final que je trouve complètement abusé.Et puis il faut aussi savoir que le Albator de la version 78 est en réalité beaucoup plus sombre en VO, la version française l'ayant tout de même quelque peu adouci (c'est Charden qui en a fait un captain au coeur d'or). Il suffit de lire le Manga pour se rendre compte de la différence. Peut être qu'un japonais dans le même état d'esprit que moi serai moins choqué par la transformation.Cette série à tout de même de bons coté, au final je la vois plus comme une sorte de tentative de donner une ambiance très adulte à Albator. Pour le coup je trouve ça raté pour mon cas.J'ai prévu de me la re-regarder un jours où l'autre et voir si mon avis aura changé un peu, comme je sais maintenant à quoi m'attendre.J'aimerai beaucoup avoir l'avis de ceux qui ne sont pas aussi proche d'Albator que moi. J'aimerai savoir si c'est parce que sûr le coup je suis un vieux grincheux où que cette série est réellement médiocre.Pour en revenir à mon 3615 si ça vous intéresse, je doit vous avouer que après avoir fini The Endless Odyssey j'étais pas mal en rogne contre Rintaro et leiji d'avoir ainsi massacré mon héros. J'ai donc alors regardé Harlock Saga et cosmowarrior zero pour tenter de retrouve le "vrai" capitaine, et je me suis planté lamentablement ^^A propos du film 3D d'Albator qui va paraître dans quelques temps, j'ai vraiment peur d'y retrouver le même syndrome que The Endless Odyssey, j'en parlerai plus tard.Albator est mort, vive Albator.