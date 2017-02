Du coup j'ai enfin pu voir le film, merci Arté.



J'en ressors partagé.



D'un coté, beaucoup de choses m'ont plu : Ame et Yuki sont attachants au possible quand ils sont petits, le moment ou ils jouent dans l'appartement et détruisent tout était incroyable, Hana est vraiment sympathique, le vieux bougon est un vieux bougon, Shôei est amusant. Les décors sont effectivement très jolis, plein de scènes sont bien senties (la course dans la neige évidemment, mais aussi beaucoup d'autre trucs).



De l'autre.... Le premier point qui m'a gêné c'est la musique, que j'ai trouvé rasante pour pas grand chose, pas entrainante. Je comprends bien le rapport avec le film mais ça m'a pas aidé. Le second c'est clairement l'animation. Je m'attendais peut être pas à du superflat à ce point la, je trouve au final que ça manque de chaleur, ça rend les personnages plus hétérés qu'autre chose. Puis je voulais voir des transformations qui pètent un peu et en fait y'a rien, sortit du père au début vite fait, le reste du temps y'a toujours un angle de caméra, un cadrage ou un mouvement des personnages qui cache tout. C'est très propre, et c'est sur que le film ne se prête pas vraiment à des choses extravageantes, mais ça faisait vraiment super limité.



J'imagine que beaucoup de gens ont appréciés le soin apporté à l'enchainement des choses, de mon coté ça a rendu le film plutôt plat, vu qu'on devine assez rapidement ce qui va se passer. Entre Yuki qui veut faire tout son possible pour aller à l'école et Ame qui se transforme devant la cage du vieux loup, tout était déjà plié, pas besoin d'attendre qu'il se pète la gueule dans l'eau. Pour ce qui est du thème de la différence et de l'acceptation, y'a bien un début de truc, mais seulement au tout début entre Hana et Lui évidemment, puis à la toute fin entre Yuki et Shôei. Ca fait très peu. Alors qu'à coté de ça, tout le film prépare les deux enfants à faire leur choix et à décider de leur chemin. Et au final y'a pas de perméabilité entre les deux univers, Yuki veut rester humaine coute que coute et Ame devient un loup sans un regard en arrière. Chacun dans son monde et ça sera mieux pour tout le monde, je trouve la morale très aigre si on suit le principe du conte, alors qu'il aurait été facile de pousser le sujet plus loin avec Ame qui reviendrait voir sa famille de temps en temps et Yuki qui chasserait le Shôei pour s'amuser. Mais non. Je crois que le pire moment pour moi ça a été Ame qui ramène sa mère au parking, genre "retourne dans ton monde d'humain". C'est censé être beau et poignant mais...

Ce qui explique aussi que la fin m'a donné envie d'en voir plus, ce qui peut sembler un peu contradictoire avec ce que j'écris mais bon.



Au final, c'est pas ce film qui va détronner Doremi Dokkan #40 dans mon coeur. Cet épisode était mélancolique, mais pas aigre comme j'ai pu trouver Ôkami Kodomo no Ame to Yuki .

