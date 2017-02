C'est pas des rires enregistrés aussi ? :p



Sinon, vu le documentaire sur Walter Elias Disney diffusé par Arté. C'est pas mal, amusant quand nous revoyons des images d'archives sympathiques comme les scènes de "tournage" durant Blanche Neige , la première, les artistes au travail à droite à gauche. C'est un peu long mais il y a la volonté de revenir sur toute la vie de Disney , donc bon.

Mais au fond, le documentaire est aussi plastique et factice que ce qu'il reproche rapidement au moustachu, que ce soit ces fautes de gouts flagrantes ( Song of the South ) vite évacués, la seconde guerre mondiale et les courts de propagande (à peine évoqués) ou son retournement de veste devant le succès qu'il a fini par connaitre, le plongeant totalement dans le versant divertissement la ou dans les années 30-40 il courait encore après la reconnaissance artistique qu'il n'aura jamais vraiment de son vivant. Même la période de troubles intenses que représente la montée des syndicats, puis ses conséquences vis à vis de la guerre froide qui commençait ne servent qu'à montrer le pauvre Walt déçu et attristé du changement d'époque. Ca finit de manière tellement tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil qu'on en vient à se demande qui a commandé ce travail.



Sinon ça me conforte dans mon appréciation de la première période Disney , la ou ils faisaient des oeuvres et pas des films pour faire du pognon à tout va. Blanche Neige évidemment, qui reste un chef d'oeuvre, mais aussi Pinocchio , Bambi et bien sur Fantasia .

When you dont afraid any sunshine, come on baby !



行けよ饒舌の 影よ来て導け