Tetho a écrit: Shôwa Genroku Rakugo Shinjû



Comment que c'était bien. Je suis le premier surpris d'avoir accroché à ce point, généralement ce genre d'histoire très pauvre graphiquement (Hosoi Mieko au charadesign et ça ne se voit absolument pas, cette tristesse infinie de l'infinitude sans fin) et qui pourraient être faite de la même façon en prise de vue réelles ne m'intéressent que peu tant ça s'éloigne de ma conception de l'animation. Mais pas mal de monde en disait du bien donc j'ai tenté le premier épisode.



Et devant cet épisode ma première impression est que c'était long. Je ne m'ennuyais pas, au contraire ça m'a même passionné avec ces personnages vraiment très humains dans leurs qualités et leurs défauts, mais c'était long. Et ce n'est qu'en le finissant que j'ai compris, c'est un double épisode de 50 minutes !

A ce moment j'ai vraiment eu le faux espoir que la série soit composée de doubles épisodes, ce qui lui permettrait de vraiment se poser et raconter un récit conséquent. Première déception.

L'autre déception fut de voir que la série dans son ensemble fut un long flashback sur la jeunesse de Sukeroku et Kikihiko, qui plus est de façon ultra complaisante avec les fujoshis. Parce que bon fondamentalement cette histoire c'est celle d'une belle amitié entre deux garçons qui va être gâchée par la présence d'une mauvaise femme entre eux. L'épisode 11, où ils sont en ménage et élèvent une enfant ensemble, en est l'illustration la plus éclatante. Forcément l'autre histoire, celle d'un vieil homme qui ne s'aime pas et vit sa vie comme le châtiment du à ses fautes passées et qui au contact d'un jeune homme maladroit, rustre mais enthousiaste va finir par faire la paix avec son passé, me parle plus.



Là où la série brille, c'est dans le jeu de ses comédiens. Le trio Ishida, Yamadera et, surprise, Hayashibara livre vraiment des performances impressionnantes. Ishida et Yamadera assurent aussi bien leurs personnages, surtout Ishida qui joue Kikuhiko d'enfant à vieillard, que lorsqu'ils doivent interpréter du rakugo. J'avais un peu de mal avec Hayashibara en Miyokichi au début, mais sur la fin je comprend mieux pourquoi ils avaient besoin d'une comédienne de son talent pour ce rôle. Seki et Kobayashi, dans des rôles secondaires au début et à la fin, ne déméritent pas non plus. La mise en scène, elle, brille surtout lors des spectacles de rakugo, pour apporter une dimension supplémentaire à la performance du personnage en aidant, via le découpage, à mieux souligner les changement de personnages.

Coté animation par contre c'est moins ça par contre. C'est dommage, la série aurait vraiment mérité une chara animation au top pour sublimer les performances. A la place c'est bêtement fonctionnel. Je me dit que ça aurait pu être le cas sous forme de film, mais ça aurait probablement demandé de couper sec dans les longues scènes de rakugo qui font tant pour l'identité de la série.



Grosse surprise pour moi, je ne peux que chaudement la recommander à tout le monde. C'est une série très humaine et chaleureuse, avec des personnages attachants et faillibles. J'espère vraiment que la seconde série teasée à la fin du dernier épisode se fera pour continuer l'histoire du destin des noms de Sukeroku et Yakumo.