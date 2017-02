Rage of Bahamut : Genesis - Intégrale DVD Edition Gold

Éditeur : Dybex

Type : Série TV

Genre : Aventure, Fantastique, Action

Public : 12 ans et plus

Studio : Mappa

Année de production : 2014

Auteur : CYGAMES

Nombre d'épisodes : 13

Durée : 5h25

Nombre de DVD : 3

Date de parution : 19-12-2016

Format de l'image : 16/9 Anamorphique

Langues : Japonais et Français Stereo 2.0

Sous-titres : Français Français

Support : Coffret DVD Digipack

Zone : B/2

Contenu additionnel

- Épisode spécial 6.5 (récap.).

- 1 Livret exclusif de 28 pages sur l'univers de la série.

- Génériques sans crédits, Karaoké, Trailers.



Techniquement bluffante, une série d'Heroic Fantasy pleine d'originalité.

Mistarcia est un monde magique où les humains, les dieux et les démons se mêlent. Dans le passé, un dragon géant surnommé « Bahamut » menaça le monde. Mettant de côté leurs différends, les humains, les dieux et les démons scellèrent son pouvoir et divisèrent la clé du sceau en deux parties, confiant l'une d'elles aux dieux et l'autre aux démons garantissant ainsi que jamais elles ne seraient réunies. Deux mille ans plus tard, la paix du monde est menacée lorsqu'une jeune femme vole la clé de Dieu. Mais quel est son but ?



Basée sur le jeu de cartes Shingeki no Bahamut et produite par le studio MAPPA (Terror in Resonance), la série est réalisée par Keiichi Sato (Tiger & Bunny), sur un scénario de Keiichi Hasegawa et des compositions musicales de Yoshihiro Ike . Véritable archétype des séries fantastiques médiévales, elle emprunte néanmoins diverses influences dont l incontournable Samurai Champloo et nous livre un résultat splendide, passionnant et drôle, doté d'une réalisation exceptionnelle.