Millenium Saison 1.



Intrigué depuis quelques temps par la série et ce que j'avais pu en lire, je me suis laissé tenter par cette première salve de 22 épisodes, suivant les aventures de Frank et ses potos afin d'amener les méchants devant la justice.



Frank Black, ancien agent du FBI, enquête désormais pour le compte d'un groupe appelé Millennium. Il utilise un don qui lui permet de voir ce que voient des meurtriers et tueurs en série.



J'ai été assez déstabilisé par cette première saison, m'attendant à quelque chose mélangeant meurtres et mystique, alors que c'est clairement le premier qui a l’ascendant. Nonobstant quelques épisodes (fort réussit d'ailleurs), la série est une série d'enquêtes policières relativement classique, tout du moins depuis que celle ci existe. J'ai cru comprendre que c'était la première qui mettait au centre du sujet le "profilage" des divers psychopathes rencontrés, et je suppose que si vous êtes abonnés à ce genre, vous ne trouverez pas forcément grand chose de très novateur dans les ennemis rencontrés.



La série se présente comme un formula show usuel, supporté par son cast récurrent et quelques vagues notions légèrement esquissées durant ces épisodes, se concentrant donc sur la traque et la capture de tueurs en série. Je dois dire que la réalisation est assez excellente, il y a bien un couac ou deux formels ( Maranatha lolilol), mais la grande majorité sont solides comme pas possible et leur appréciation dépendra plus d'un apport extérieur qu'autre chose. A titre personnel, il n'y a vraiment que trois autres épisodes que j'ai moins apprécie ( 522666 , Kingdom Come et Weeds ) et ce pour des raisons assez diverses, mais le reste est de haute volée. Point également important, la série de par son statut de pionnière n'hésite pas à défricher large, voir à mettre des épisodes ou Frank Black n'est plus le point convergent ( The Well-Worn Lock , exceptionnel) afin de développer son univers de manière cohérente et solide. Les personnages principaux sont tous très bons, même si je n'apprécie pas trop la tronche de Megan Gallagher mais ça c'est perso et c'est pas la première fois.

Et surtout, un effort appréciable est dévoué aux ennemis, à ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Leur psychologie est généralement finement travaillé, plausible et pas grotesque. Il y a même un sacré travail d'humanisation dans certains épisodes qui portent littéralement l'intrigue. En général il n'y a de toute façon aucun who dunnit ou recherche du spectateur pour savoir qui a fait quoi, la série invite plutôt à suivre les deux aventures en parallèle jusqu'au moment fatidique.



L'ambiance est clairement le maitre mot, et la recherche graphique est évidemment rigoureusement développée. Que ce soit La Maison de Frank (vrai truc culte) et son ambiance champètro-primesautière ou la quasi totalité des scènes de nuit, de pluie (ou des deux !), c'est régulièrement suffoquant et bien choisis.



Je dois dire que la série offre beaucoup d'idée, beaucoup de réflexions et ne tombe pour ainsi dire jamais dans le malsain sans raison. Reste cependant cette énigme que l'épisode le plus puissant de la saison soit aussi l'un des plus bizarre, voir l'un des plus fantastiques ( Lamentation ). Je m'attendais à une construction de la série plus "régulière" avec l'intro, un truc à la mi série (et bon, Force Majeur brof) et un gros coup de fin. Mais en tout cas le build up paye totalement lorsqu'on arrive la. Dommage que les quelques épisodes suivants subissent le contre coup malvenu de ce feu d'artifice (à par Powers, Principalities, Thrones and Dominions ).



Par contre le cliff de fin de saison est vraiment raté, voir passablement naze j'ai trouvé :/.



Bref, une bonne série, voir très bonne pour le moment en attendant que je voie ce que la suite propose, que j'enjoins à essayer, ne serait ce que pour gouter à sa noirceur bien réelle.

When you dont afraid any sunshine, come on baby !



