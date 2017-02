Justice League Action

[Montrer] Spoiler le fait que Superman et Wonder Woman aient sollicité l’aide de Martian Manhunter qui s’est fait pomper ses pouvoirs par le méchant de l’épisode… ce qui causa la perte de ce dernier, ne pouvant plus se servir de son épée de flammes, étant donné que Jonn Jonn’z craint le feu ! Idée brillante et bien amenée pour le vaincre !

[Montrer] Spoiler (

quand il a “partagé” Mister Mind avec Superman).

Batman the Animated Series

J’ai vu les 6 premiers épisodes deRien à redire, c’est très très bon.En raison de la durée des épisodes, les histoires sont simples, mais pas creuses pour autant , elles sont menées tambour battant et bourrées d’action.J’apprécie énormément le fait qu’il y ait, en effet, une vraie continuité entre les épisodes et que ceux ci ne soient pas indépendants que cela les uns des autres.Il y a aussi des trouvailles très intelligentes dans les intrigues, commeL’humour est bien dosé, il est drôle, sans être lourd et n’est jamais envahissant.Parmi les épisodes, j’ai beaucoup aimé celui avec Lobo le chasseur de primes qui voulait capturer coûte que coûte Mister Mind pour toucher la juteuse récompense sur sa tête.Il est tantôt fourbe (quand il a laissé Jonas dans la panade), tantôt bon princeL’animation est très soignée, et le design est pas mal du tout.L’esprit de la série est à mi chemin entre La Ligue des Justiciers et Batman l’alliance des Héros.La VF quant à elle est très bonne (quel plaisir de réentendre Adrien Antoine sur Batman et Emmanuel Jacomy sur Superman), mais j’ai été perplexe face à l’accent britannique hyper caricatural de John Constantine (dont je n’ai pas compris la moitié des dialogues alors que je parle pourtant couramment l’anglais !).Jean-Claude Donda dans le rôle de Black Adam était aussi une grosse erreur de casting.Par contre j’ai adoré Michel Vigné dans le rôle de Lobo !Vivement la suite, ces premiers épisodes m’ont beaucoup plu !Pour celles et ceux d'entre vous ayant raté la diffusion, je vous donne le lien en replay sur le site pluzz.fr:Ah, et pour rappel, la série est produite par Alan Burnett (un des producteurs exécutifs de la mythique série) et Paul Dini est l'un de ses scénaristes.