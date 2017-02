Ce non-teaser et mon scepticisme face au nom de Fukui m'ont convaincu de re-regarder le Yamato 2199 Celestial Ark , qui m'avait un peu contrarié la première fois. Après avoir accepté que le film ne soit qu'un super-épisode (certainement l'assemblage de deux histoires originellement pensées pour la série comme fut écrit plus haut), son léger manque de focus et le décalage entre format et contenu, on en apprécie davantage les qualités. Qui sont celles de la série TV, en gros. La plus grande réussite du film est sans doute de parvenir simultanément à enrichir le texte de la série (les télépathes) et de préparer la suite (la pacification/coopération avec les Garmillas, la Comète Blanche), tout en ayant par ailleurs un angle qui n'appartient qu'à lui (l'hôtel) pour faire autre chose que de passer les plats entre l'avant et l'après. Produit de son époque et de la préférence manifeste d'Izubuchi envers l'univers anthropo-mystique de Matsumoto plutôt qu'envers celui plus froid et militaire de Nishizaki, le métrage actionne le levier sentimental plus que nécessaire, mais le fait relativement sobrement par rapport à la concurrence. Pas sûr finalement que l'on gagne au change avec Habara. Un élève appliqué, qui vérifie si tout est bien aligné et symétrique, ça n'est pas si mal.



Le gros des critiques sur /m/ portait en 2014 sur la caractérisation grossière et indirectement comique du Gatlante en chef, à la limite du simiesque. Mais moi je l'aime bien. J'ai trouvé que c'était une bonne manière d'introduire la Comète Blanche pour la suite, plutôt que de démarrer d'emblée les hostilités avec un adversaire de haut niveau. L'essentiel est dit : ils ont la technologie, ils ont la rage, ce sont des guerriers Klingons qui veulent en découdre. Pas besoin de plus. D'autant que le chara-design, bien plus inspiré que celui de la seconde série d'origine, transpirait de l'intérêt qu'éprouve Izubuchi pour les gueules barrées des space-opera live anglo-saxons type Farscape . Approved.