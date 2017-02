smartphone des sorcière est d'une paresse ∞+1 et choisir de parodier Twilight est un peu dommage tant la référence est déjà périmée, mais ceci mis à part J'ai trouvé que c'était un bon épisode.

La première partie donne dans la comédie un peu burlesque et probablement influencé par les expériences des mecs de Trigger en convention et glisse vers quel chose de plis intimiste et chaleureux. C'est une écriture très Toei, impossible de ne pas penser à Doremi , j'apprécie malgré la coïncidence un peu grossière "elle aime les hortensias, ho regardez, il y en a un champ juste derrière nous."

C'est aussi l'occasion d'avoir la trop souvent transparente Lotte sur le devant de la scène.



Zêta Amrith a écrit: Dommage que l’anime en oublie toutes les cinq minutes que la magie est supposée être "désactivée" en-dehors du périmètre de l’académie qui lui donne son nom, permettant des lois pifométriques faciles genre les balais sont en rade mais l'invocation des elfes est valide .

C'est parce que c'est une magie propre à Lotte, non ? L'influence de la pierre semble surtout toucher les objets magiques (dans la seconde OVA les baguettes avaient une barre de charge).

