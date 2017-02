Zêta Amrith a écrit: Ca n'est pas si nul que ça, à condition d'accepter que ça n'ait rien à voir avec la Warner Bros d'antan et de juger la série en tant que pseudo-sitcom et non en cartoon. C'est une sorte de conformisation au ton cynique de l'époque moderne, au détriment de l'absurde qui légitimait naguère l'existence des toons, mais dans cette veine dévoyée, la série évolue dans la moyenne de ce qui se fait outre-Atlantique.

En effet, dans une interview, les scénaristes (ou plutôt devrais je dire les scribouillards) du "Looney Tunes Show" avaient déclaré avoir voulu faire de cette série une "sitcom animée" dont le ton cynique serait proche de Seinfeld. Raté: autant Seinfeld avaient des dialogues magnifiquement écrits à pleurer de rire, des acteurs fantastiques et des quiproquos donnant lieu à des situations rocambolesques et désopilantes, autant ce n'est pas absolument pas le cas.Le plus incroyable, c'est que même un personnage extravagant comme Cosmo Kramer (interprété par le survolté Michael Richards) dans Seinfeld a un comportement plus proche d'un toon que la quasi totalité des protagonistes du "Looney Tunes Show" (à l'exception du Road Runner et du Coyote, restés fidèles à eux mêmes).J'en profite pour dire que J'ai vu le 4e épisode et franchement il était archi navrant.Sam le Pirate vient crécher chez Bugs et Daffy car il n'y a plus l'électricité chez lui.Le parasite qui vient se taper l'incruste chez les héros qui cherchent un moyen pour s'en débarrasser, ça s'est déjà vu dans des centaines de sitcoms et même des séries animées réalistes comme "Cat's Eye".Mais autant dans des sitcoms de qualité, cela donnait lieu à des situations hilarantes, autant dans "The Looney Tunes Show" c'est... minable.Comme toujours il n'y a aucun sens du rythme, c'est plat, les musiques sont inexistantes, les répliques "comiques" sont pitoyables...Et notre pauvre Sam a lui aussi été complètement dénaturé.Exit le cowboy hargneux à la gâchette facile , haut en couleurs et incroyablement marrant qui voulait trucider Bugs Bunny et le transformer en civet de lapin, place à un pique assiette insipide sans âme et pas drôle pour un sou.Soupir... Quand je pense que l'excellent et désopilant "Knighty Knight Bugs" (1958) de Friz Freleng avait reçu l'oscar (mérité) de l' Oscar du meilleur court métrage d'animation, cela laisse songeur quand on voit à présent comment Sam et Bugs sont galvaudés dans ce show...Bon, cette fois, trop c'est trop, il y en a marre, je jette l'éponge, HORS DE QUESTION que je regarde les épisodes suivants.Les seuls personnages à m'avoir fait rire dans cette série c'est Bip Bip et le Coyote ainsi que Lola Bunny. C'est TOUT.Voir ainsi les Looney Tunes, des personnages de cartoon que j'adore tant être traînés ainsi dans la fange et vidés de leurs substances, c'est un spectacle insupportable pour moi.Cette série est une DAUBE, au même titre que les "Baby Looney Tunes" et les "Loonatics".