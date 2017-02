Takuya WADA[

Takuya WADA

Takuya WADA

Robo Trider G7

Takuya WADA

Nobuyoshi HABARA

Nobuyoshi HABARA

Nobuyoshi HABARA

Ashi Production

Dancougar ou Mobile Suit Z Gundam

La Revanche des Gobots

Gekiganger 3

Graine de champion

D.N.Angel,

XEBEC

ekiganger 3 et D.N.Angel,

Negima ! Le maître magicien, Broken Blade ou Space Battleship Yamato 2199

Nobuyoshi HABARA

Gégégé no Kitarô.

Nobuyoshi HABARA

22 ans de carrière dans l’animation, 15 ans dans le cinéma en tant que spécialiste du maquillage et des effets spéciaux, 25 ans à partager son savoir en tant que conférencier :est un peu un touche-à-tout. Il a travaillé sur des œuvres culte, comme Lupin III, Hokuto no Ken ou Patlabor du côté animation, ou Ring côté cinéma. Venez le rencontrer à Japan Expo Sud !Très tôt passionné par l’animation,fait ses premiers pas d’animateur alors qu’il est encore au lycée. Il apprend les techniques d’animation des plus grands, de Hayao MIYAZAKI (Studio Ghibli) à Yasuo OTSUKA (Toei Animation et Studio Ghibli) en passant par Akio SUGINO (Mushi Production et Madhouse).Dès qu’il quitte le lycée, il commence à travailler comme animateur professionnel et fait ses débuts sur Lupin III. En tant qu’animateur clé, on le retrouve bientôt sur l’anime de mecha Invincible, sur le célébrissime Cat’s Eye ou encore sur le non moins populaire Cobra, pour ne citer que ceux-là.Alors qu’il n’a pas encore que 20 ans, son talent est déjà reconnu et il devient directeur de l’animation sur de nombreux titres parmi lesquels on trouve une fois de plus de nombreux anime culte : Hokuto no Ken, Ashita no Joe, le film Lupin III vs Détective Conan, ou d’autres séries de mecha comme Patlabor, Special Armored Battalion Dorvack et Machine Robo. Sur Violence Jack - Hell's Wind, il est à la fois chara-designer et scénariste en plus d’être directeur de l’animation.l part bientôt pour les États-Unis pour y apprendre les techniques de maquillage et d’effets spéciaux à Hollywood. Il dirige alors le maquillage de plusieurs films d’horreur comme Ring, Spiral, Rasen, Ring 2 et Parasite Eve. Il travaille aussi en tant que directeur des effets spéciaux sur plusieurs séries TV. Il devient réalisateur de film sur le tokusatsu Jushin Thunder Liger: Fist of Thunder et sur Yajuu Densetsu: Dragon Blue.Takuya WADA partage également son savoir avec les jeunes générations et il a été conférencier au Yoyogi Institute of Animation pendant 25 ans qu’il a également dirigé pendant 6 ans. Véritable touche-à-tout, il devient aussi styliste pour des costumes de catch et réalisent ceux de lutteurs célèbres comme Great Muta, Kensuke Sasaki ou Atsushi Onita.Venez rencontrerpendant les 3 jours du festival en conférence et dédicace !Japan Expo Sud a le plaisir d’accueillir l’animateur, mecha- et chara-designer, et réalisateur: en plus de 30 ans de carrière dans l’animation, il a contribué à des dizaines d’anime, de La Revanche des Gobots à Broken Blade en passant par D.N.Angel. Si vous partagez sa passion de l’animation, ne manquez pas cet artiste en conférence et dédicace !Né en 1963 dans la préfecture de Hiroshima,se passionne dès son plus jeune âge pour l’animation et, à 10 ans, rêve déjà de devenir animateur. Dès le lycée, il réalise ses premiers anime en indépendant avec un groupe d’amis. Après le lycée, son diplôme en poche, il décide de partir s’installer à Tokyo pour y devenir animateur. Il y intègre le studios (aujourd’hui devenu Production Reed) où il fait ses débuts dans le domaine qui le passionne depuis toujours.Passionné de science-fiction et de robots (et fan de Mazinger Z depuis toujours), c’est tout naturellement qu’il commence sa carrière sur des anime mettant en scène des mecha,par exemple, occupant tour à tour les fonctions d’animateur, de directeur de l’animation, de mecha-designer ou de chara-designer. C’est avec la sériequ’il lance vraiment sa carrière au milieu des années 80, une série mettant en scène des androïdes et des robots transformables, diffusée pour la première fois en France en 1987.Il continue sa carrière dans l’animation, diversifiant encore les rôles qu’il occupe et ajoutant la conception de storyboard, la mise en scène et la réalisation à la longue liste de ses talents. S’il continue à travailler sur des séries de mecha, comme, un hommage aux anime de robots des années 70, il ne s’y limite pas et il est à la fois chara-designer et directeur de l’animation sur une série sur le football,, ou surl’histoire de Daisuke Niwa, un jeune garçon condamné à se transformer en un voleur fantôme nommé Dark à chaque fois qu’il est en présence de celle qu’il aime. Pour briser la malédiction, il doit vivre un amour partagé et révéler l’existence de Dark à sa bien-aimée.Après avoir travaillé en tant que dessinateur freelance, il prend part à la fondation en 1995 d’un nouveau studio,, où il occupe le poste de directeur de la section animation. C’est au sein de ce nouveau studio qu’il a travaillé sur Get plus récemment sur, rejoignant ainsi un univers qu’il connaît bien et dont il est fan depuis toujours, celui de la saga Yamato.En plus de sa riche carrière dans l’animation,a également participé à des projets dans les domaines du web avec la série Petit Eva, ou du jeu vidéo avec Killer 7, et à des productions en prise de vue réelle commeVenez rencontrerpendant les 3 jours du festival en conférence et dédicace !