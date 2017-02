Monaco Anime Game International Conference (MAGIC

18 Février 2017.

18 février 2017 au Grimaldi Forum Monaco

Invités

Tetsuya Nomura

FINAL FANTASY VII.

Hideo Kojima

Yoshihisa Heishi / Jury du concours de manga

Shuhei Hosono / Jury du concours de manga

Shuntaro Kosuge / Jury du concours de manga

Autres Invités

Programme

) est un événement organisé par la Société, ouvert à tous et se tenant au Grimaldi Forum Monaco.La prochaine édition aura lieu leC’est une journée dédiée à plusieurs univers : Manga, Comics, Animation, Jeux Vidéo et Pop Culture.propose plusieurs cycles de conférences et de tables rondes avec de célèbres game designers, producteurs, scénaristes et illustrateurs internationaux en totale interaction avec le public.est également l’occasion d’assister à un défilé et concours cosplay exceptionnel organisé, en présence des plus grands performeurs internationaux du secteur : le Magic International Cosplay Masters.est aussi l’initiateur d’un grand concours de création de jeux vidéo, unique au monde, attribuant au gagnant un investissement de 100 000 euros pour le développement de son projet.est, pour finir, l’initiateur d’un grand concours manga unique au monde, en partenariat avec SHUEISHA et en collaboration avec Shibuya International.Rencontres, partage et accessibilité sont au rendez-vous !Rendez-vous leRéalisateur de jeux vidéo et créateur de personnages chez Square Enix Co., LtdAprès avoir rejoint Square Enix en 1991, Tetsuya Nomura a travaillé sur la création des personnages de plusieurs jeux vidéo dont la série mondialement connue FINAL FANTASY. Il a aussi montré son talent en tant que réalisateur sur la série KINGDOM HEARTS en collaboration avec Disney. Plusieurs personnages de la série ont été dessinés et créés par Nomura lui-même et ont rejoint les personnages célèbres de Disney.En 2005, il réalise son premier film en images de synthèse FINAL FANTASY VII: ADVENT CHILDREN, acclamé par la critique et présenté au Festival International du Film de Venise sur invitation spéciale.Il travaille actuellement sur la réalisation de KINGDOM HEARTS III et le remake deHideo Kojima est un créateur et auteur de jeux vidéo de renommée mondiale, réputé pour sa capacité à repousser les limites du média vidéoludique. Considéré par beaucoup comme le père des jeux d’infiltration, il est aussi vu comme celui qui a révolutionné la narration et l’approche cinématique dans les jeux vidéo.Dans son impressionnant CV, on retrouve la série culte METAL GEAR ainsi qu’un catalogue de projets variés comme Snatcher, Zone of the Enders et le légendaire teaser jouable de survival horror P.T. Plus récemment, Kojima a assuré la réalisation, l’écriture, le game design et la production du tout dernier chapitre de la saga METAL GEAR, acclamé par la critique : METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN.Connu pour son amour sans pareil pour le cinéma, il est très proche de réalisateurs parmi lesquels J.J. Abrams, Park Chan-Wook et Guillermo del Toro. En 2001, Hideo Kojima a été classé comme l’une des « 10 personnalités les plus influentes » par le magazine Newsweek dans son article spécial « Who’s Next » en couverture et s’est vu décerner la « Lifetime Achievement Award » (récompense pour l’ensemble de son œuvre) lors des Game Developers Choice Awards en 2009. En 2016, il a reçu la distinction tant convoitée du « Hall of Fame » lors des 2015 D.I.C.E. Awards et le titre de « Development Legend » (légende du développement) lors des The Develop Awards 2016.Le travail de Hideo Kojima est constamment tourné vers l’avenir. Il continue de repousser les limites du jeu vidéo grâce à sa philosophie de jeux « rendant l’impossible possible ». C’est dans cet esprit que, le 16 décembre 2015, il a lancé Kojima Productions, un nouveau studio entièrement indépendant lui permettant de réaliser des productions à la hauteur de ses ambitions.Yoshihisa Heishi intègre Shueisha en 1991, après avoir terminé ses études. Il rejoint l’équipe éditoriale du magazine hebdomadaire Shûkan Shônen Jump, et travaille sur divers manga en tant qu’éditeur : Yu-Gi-Oh de Kazuki Takahashi, Black Cat de Kentarô Yabuki, et bien d’autres.En 2006, il devient rédacteur en chef adjoint de Shûkan Shônen Jump, puis de Jump Square en 2010, avant de devenir cette fois rédacteur en chef de Shûkan Shônen Jump.Rédacteur en chef adjoint du magazine hebdomadaire Shûkan Shônen Jump et responsable du site « Shônen Jump + ». En 2000, il entre chez Shueisha, où il entame une carrière d’éditeur au sein de l’équipe du magazine de prépublication mensuelle Gekkan Shônen Jump.Par la suite, il passe par le magazine Jump Square, puis en 2012, il intègre la rédaction de l’hebdomadaire Shûkan Shonen Jump en tant que rédacteur en chef adjoint.Il participe également au développement de « Shônen Jump + », application de Shônen Jump pour les smartphones. En tant qu’éditeur, il a notamment travaillé sur Letter Bee (de Hiroyuki Asada) et Seraph of the end (de Takaya Kagami et Yamato Yamamoto).Il intègre les éditions Shueisha en 2002, au sein de l’équipe rédactionnelle du mensuel « Shônen Jump » et commence une carrière d’éditeur.Par la suite, il participe au lancement du magazine « JUMP SQUARE », ce qui le mène à son poste actuel de rédacteur en chef adjoint de ce magazine.Les œuvres les plus connues en Europe auxquelles il a participé en tant qu’éditeur sont : Blood Blockade Battlefront (Yasuhiro Nightow), Claymore, To LOVE-ru Darkness (Kentaro Yabuki et Saki Hasemi), D.Gray-man (Katsura Hoshino), Genkaku Picasso (Usamaru Furuya).Actuellement, il prépare avec l’auteur Nobuhiro Watsuki, une nouvelle série intitulée « Rurouni Kenshi Meiji Kenkaku Romantan »