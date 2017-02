L'Histoire sans fin 1 & 2 :

[Montrer] Spoiler qui apprend à Atrayou que ses mains si grandes et si puissantes n'ont pu retenir les deux petits êtres qui se sont faits aspirés par le néant. Qui ayant perdu tout espoir reste assis en attendant que le néant à quelques minutes d'eux ne l'emporte lui aussi.

Christine

Cujo :

Seul sur Mars :

Big Eye :

Balde Runner :

Scream :

Harry Potter 1, 2, 3 & 4 :

En raison d'un arret de travail de quelques semaines, je me suis fait un marathon cinoch des petites galettes que j'avais de côtés. Petits avis synthétique sur chacun d'eux :Je n'avais pas revu ces deux films depuis que j'étais gosse.Le premier pour commencer, sans être le film du siècle, se suit de manière très agréable. Il met en scène un monde fabuleux de diversité et de paysages différents avec des êtres tous plus dingues les uns que les autres. Mais surtout j'ai trouvé ce film incroyable tant il ne pourrait clairement plus être réalisable aujourd'hui. J'avais été marqué petit par quelques scènes qui m'étaient restées en tête comme la célèbre scène du cheval ou du loups lancé après Atrayou. Mais certains faits sont d'une force et d'une violence spychologique pour un film pour enfant. Les marécages du désespoir qui engloutissent les créatures qui se laissent envahir par le désespoir, cette scène impressionnante du géant de pierre en fin de filmEgalement, ces animatronics présents d'un bout à l'autre, très nombreux et réussis qui auraient été réalisés en 3D aujourd'hui à n'en pas douter. En bref, une belle redécouverte, malgré une happy End et une scene final incohérente et ridicule.En ce qui concerne le 2, je suis beaucoup plus mesuré pour plusieurs raisons. Le nouveau Atrayou est bien moins charismatique, Bastien est insupportable et surtout on perd le côté féérique, rêveur de ce monde.Film de Carpenter efficace. De très bons effets speciaux, en autre la scène de restauration de la Plymouth. J'avais lu le roman cet été et les changements opérés peuvent ma fois se justifier. Le principal étant que la voiture est hantée dans le roman et dans le film démoniaque et amoureuse de Arnie. Toutefois, tout au long du film j'ai ressentis un gros problème de rythme et surtout de transition. Les scènes s'enchainant de manière très étrange. Celà n'a fait que s'accentuer en visionnant les près de 30 mn de scènes coupées disponibles sur le blu-ray, une large partie de ces scènes correspondant aux passages sous-entendant que la voiture est hantée.Comme ça, à la volé j'étais septique de voir Denis chez Arnie qui s'engueulait avec ses parents pour finalement passer à l'arrivée de Arnie en Plymouth fumante au garage et Denis dans sa voiture derriere avec un pot d'échappement sortant de la vitre arriere. Une scene intermediaire les voyait quitter la maison d'Arnie où Christine perd son pot sur la route a en fait été coupée.Ou encore une scène où Denis et Leigh, la copine d'Arnie, discutent dans un canapé. Soudain Denis se penche mais sur le plan suivant il est redressé (???). Tout une séquence où il montre une comparaison d'écriture d'Arnie a été en fait coupée prouvant qu'il n'est plus lui-même. J'ai vraiment senti ces coupes tout au long du film. Désagréable et dommage.Excellente adaptation d'un Stephen King. Là aussi quelques changements et coupes opérés mais le réalisateur a vraiment su transposer de manière efficace ce roman et améliorer le rythme du roman extremement lent sur une grosse moitié.Bon film de divertissement. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde devant ce long-métrage contrairement à ce que l'on aurait pu craindre du spitch. On passera gentiment sur deux trois trucs pour être réaliste, genre une bache qui sert à représurriser l'habitat et résiste à une tempête marsienne. Mais globalement, on suit avec intérait les diverses péripeties qui secouent ce cosmonaute.Sinon, nouveau coups de gueule pour 20th qui grace à son systeme anti-copie sur le blu-ray a largement perturbé mon visionnage avec de fortes pixelisations à intervals régulier. Merci à vous.A nouveau un film plaisant. Je ne connaissais pas du tout l'histoire dont est tiré ce film. On suit cette femme qui accepte que le nom de son mari plus vendeur soit apposé sur ses tableaux et se fait déposéder de ses oeuvres. Jusqu'à ce qu'elle décide de s'opposer à lui.Un Tim Burton. Pas vraiment resentis sa pate, c'est même une réalisation très fonctionnelle. Mais ça n'est sur ce biopic pas désagréable.Ca mériterait surement plus que quelques lignes. Mais superbe film. Un univers sombre, poisseux et terne. Des personnages interessants, jamais mono-face et qui encore à l'heure d'aujourd'hui nous amène à réfléchir sur la technologie et le sens de la vie. Vraiment très bon et porté par un casting bluffant et une ambiance musicale oppressante qui m'a rappelé au détour de quelques notes celles de Orange Mécanique.Bon oui ça passe du coq à l'âne. Jamais regardé jusqu'ici, J'ai tellement vu, revu et rerevu Scary Movie étant gosse que je n'ai jamais osé regardé Scream de peur de n'y voir que les références de sa parodie.Comment dire. C'est un peu déroutant puisqu'en fait Scary Movie n'est pas très loin de la réalité. Scream est un slasher parodiant déjà de base le principe du slasher et se regarde lui aussi avec un côté parodique et décalé. Pour la culture je visionnerais les autres mais ma préference reste à ses films plus premier degrés tels que le premier Freddy.Les deux premiers sont ceux que je connais le mieux, vu de moultes fois en étant gosse et conservent certainement pour cette raison mes faveurs avec leur esprit merveilleux et naif. Le trois m'avait laissé septique lorsque je l'avais vu plus jeune mais force est de constater qu'il a véritablement une identité. Sa mise en scène, ses images tranchent énormement avec les 2 premiers opus. Cette scène d'Harry chevauchant l'hypogriffe au dessus du lac noir est vraiment superbe.Bon il y a aussi quelques fautes de gout hein :- Ron : Vous étiez là ! Et maintenant vous êtes là !- Hermione : Enfin Ron comment veux-tu que nous soyons à deux endroits à la fois Hahahahahahahahahaha- Harry : hahahahahahSinon ce film est aussi la transition qui démarre, plus sombre et aux thèmes plus durs à l'image des acteurs à l'écran qui grandissent. Il est certain que ce revisionnage m'a réhabillité ce film.Pour le quatre, mettant de côté Harry et Ron insupportables sur la première demi heure, le film est tres bon en tant que film. Prenant il met le doigt sur le tournoi des trois sorciers et plus particulierement les épreuves de Harry. Avec celui-ci la transition est réellement effectuée. Terminé le côté merveilleux et naif, nous sommes maintenant revenu à une sombre époque où un drame peut survenir à tout instant.D'un point de vue réalisation il y a quelques trouvailles sympa, genre l'effet peinture de l'affrontement final. Bien que pas fan du tout de Patinson, je l'ai aussi trouvé bien meilleur que dans Twilight. Un bon film qui se tient donc.En revanche, comparativement au roman,celui-ci a clairement été sabré avec des pertes malheureuses. Le détraqueur qui prend l'âme de Barty Croupton Jr, toutes les créatures du labyrinthes etc... Le film en mettant l'accent sur le tournoi nous a également fait perdre tout l'aspect scolaire de cette année qui contribuaient à cette aspect de transition.