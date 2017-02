j'ai ramené ça sur le tapis car j'ai revu le Tenkai qui est passé à la TV le 26.



Et puis tout les 3 mois... mon dernier message sur le sujet date de d'octobre 2015, tu as oublié de rajouter 1 an.



Et si le fait que les dessin du Kurumanga jouait, pourquoi Lost canvas ou Saintia sho n'ont pas davantage réussi a percer de par le monde (la série n'a marché que dans les pays qui ont été abreuvé à saint seiya) et que plus le temps passe, plus les série ont du mal (y compris au japon alors que là bas, Next dimension marche mieux que Lost canvas et G).

Il y a clairement un problème dans la recette saint seiya, je peut pas dire que c'est ce que j'avance, mais il y a un pb.



Quant à la comparaison avec Death note ne se tiens pas vraiment. Deathnote n'est pas un Shonen d'action et n'a pas de groupe de heros (et puis Light est un sociopathe normal qu'il n'y ait pas de lien social dans la série)



Mais ici, on a un groupe de heros, adolescent en plus qui n'ont pour ainsi dire pas de réelle interactions qui se disent "amis".

D'ailleurs, ça rend leur discours contre Ikki assez faux(en fait vu leur passif, le rejoindre aurait même été plus logique). Pareil sur la façon dont la relation Seiya et Saori est construite (Saori a eu quoi comme interaction avec Seiya pour que les 2 soient montré amoureux)

Sans automatiquement demander des passage tranche de vie (quoie en avoir entre les arc afin de montrer que les persos ont une vie et ont des interaction normale, les aurait rendu plus crédibles et n'aurait pas fait de mal au recit), la montrer capable de se vanner ou de discuter de chose et d'autre aurait permis de montrer qu'ils sont proches.



Là, on a des perso qui ne vivent que et que pour l'intrigue.



Sans vraiment aller sur de l'humour, dans Kenshin, Sanosuke et Kenshin hesitent pas à se chambrer, se vanner et se defier (Kenshin et Saito, non mais, ils ne se considèrent pas comme des amis justement)

