Justice League Action

Trouble In Tokyo

La série animéesera diffusée à partir du samedi 4 février sur France 4.Les 6 premiers épisodes seront diffusés dès 08H25.A noter que cette chère Harley Quinn apparaît dans cette série, et, ce qui fait plaisir, c'est qu'elle porte un costume très ressemblant avec sa tenue classique !Autre info intéressante, le très bon film des Teen Titanssera diffusé à partir de 10H00 du matin le mercredi 8 février sur la chaîne Toonami.Un de mes passages favoris du long métrage est celui ci: Starfire apprenant le Japonais !Ce qui est rigolo, c'est que j'ai regardé tellement d'animés Japonais en VO que je suis même quand arrivé à comprendre certains mots Japonais employés par les citadins de Tokyo avec lesquels parlaient Changelin et Starfire !Les têtes que tiraient Raven et surtout Robin lors de "l'apprentissage" de Starfire valent aussi leur pesant de cacahuète !