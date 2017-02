Merlin a écrit: L'été dernier on nous vendait encore la revanche des Siths avec Sarko versus Hollande accompagnés de Herr Marine et de camarade Mélanchon.

C'était pas plutôt le Retour du Roi avec Elessar Juppé qui allait unir les républicains du Gondor et les centristes du Rohan contre les orcs du Mordor bleu marine ?

Dommage qu'on ait découvert qu'il était secrètement musulman et avait fait construire un minaret dans la cave de la mairie de Bordeaux. C'était pas plutôtavec Elessar Juppé qui allait unir les républicains du Gondor et les centristes du Rohan contre les orcs du Mordor bleu marine ?Dommage qu'on ait découvert qu'il était secrètement musulman et avait fait construire un minaret dans la cave de la mairie de Bordeaux.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.