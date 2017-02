Ialda a écrit: Ramior a écrit: Je me suis toujours soupçonner d’être de gauche mais depuis 2012 j'ai l’impression que ce mots à perdu tout son sens, donc ça aide pas.

Bingo. Bingo.

Parce que tonton Mitterrand était de gauche?L'été dernier on nous vendait encore la revanche des Siths avec Sarko versus Hollande accompagnés de Herr Marine et de camarade Mélanchon.Là on trouve Fillion mais peut-être plus lui, Hamon qui a un peu surpris et Macron qui finalement n'a pas fait pchitt à l'instar de Montebour. Sans compter que le camarade Mélanchon fait un beau début de campagne l'air de rien.Je ne suis pas sûr que les dés soient jetés et certains candidats ont l'air parfois de galérer tant l'électorat est devenu volatil.