Alice et Peter & Eliott ont pour eux de chercher à faire autre chose qu'une transposition des dessins-animés en prises de vues réelles, ce sont véritablement d'autres films. Surtout Eliott .

Alors que Le Livre de la Jungle, Cendrillon et là La Belle et la Bête c'est vraiment la même chose.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.