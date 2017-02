La difficulté avec Dune c'est que toute la partie découverte d'Arrakis est dix fois plus intéressante que ce qui suit le moment où Paul devient Muad'hib. Le matériel ne se prêtera pas beaucoup à ces crescendo qui font les films à spectacle. Il faudra compenser le classicisme crypto-biblique de la seconde partie par une direction artistique plus fantaisiste et steampunk mais ils égaleront difficilement le charme de la version Lynch avec des effets numériques dans tous les sens.