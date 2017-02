La vague YO-KAI WATCH s’apprête à déferler sur l’Europe et l’Afrique !

VIZ Media Europe, leader européen dédié au développement, à la promotion et à la distribution de licences de manga et d’animation japonaise, est heureux d’annoncer le lancement de la franchise à succès YO-KAI WATCH dans plus de 100 pays (Europe et Afrique) , incluant la France. La 1ère saison (26 épisodes) de YO-KAI WATCH sera diffusée dès le printemps 2016 . Cette franchise 360° sera soutenue par une gamme de jouets (Hasbro, Inc.), des jeux vidéo (Nintendo 3DS), des mangas et un programme massif de licensing.



Fort de son succès au Japon et aux Etats-Unis, la série animée YO-KAI WATCH sera diffusée en Europe sur des chaînes à forte audience auprès des enfants, qui seront annoncées prochainement.



Créée par le célèbre studio japonais de jeux vidéo LEVEL-5, Inc. (LBX : Little Battlers eXperience, Inazuma Eleven, Professeur Layton), la franchise YO-KAI WATCH se décline en plusieurs jeux vidéo Nintendo 3DS vendus à plus de 10 millions d’exemplaires au Japon, une série animée produite conjointement par LEVEL-5, Inc., Dentsu Inc. et TV TOKYO Corporation , des mangas publiés par SHOGAKUKAN INC , ainsi que des jouets et produits dérivés qui ont généré plus de 2 milliards d’euros au Japon.



Avec une intrigue originale, des personnages forts et un humour décapant, YO-KAI WATCH est devenue l’une des franchises les plus populaires de tous les temps au Japon, en seulement 2 ans !



La série animée YO-KAI WATCH a été lancée avec succès aux Etats-Unis l’année dernière, accompagnée du jeu vidéo, des jouets et des produits dérivés.



L’histoire de YO-KAI WATCH est centrée sur un jeune garçon, Nathan, qui possède une montre spéciale lui donnant le pouvoir de découvrir des êtres mystérieux appelés « Yo-kai », responsables des tracas de notre quotidien. Le rôle de Nathan est de découvrir pourquoi les Yo-kai agissent avec tant d’espièglerie et de les convaincre d’arrêter, grâce à son imagination et avec l’aide de ses compagnons Yo-kai avec lesquels il se lie d’amitié dès qu’il résout un problème.