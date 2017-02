SpaceDandy a écrit: Ou tout simplement car c'est un produit collector qui coûte un certain prix à fabriquer?



Tu t'attends à qu'on te vende de l'or à demi prix?



Réfléchis un peu.

Morale de l'histoire

jing a écrit: SpaceDandy a écrit: Ou tout simplement car c'est un produit collector qui coûte un certain prix à fabriquer?



Tu t'attends à qu'on te vende de l'or à demi prix?



Réfléchis un peu.



Sauf qu'a la base ça devait etre des coffrets Sapphire si je comprend bien l'affaire donc moins cher que les collector Sauf qu'a la base ça devait etre des coffrets Sapphire si je comprend bien l'affaire donc moins cher que les collector

La question n'est pas la, si je me suis abonné a la collection Saphir c'est que les collectors ne m’intéressaient pas du tout , et les coffrets Saphir me suffisaient amplement , compact avec son petit livret, on a rarement fait mieux !1/ Je n'ai pas demandé a avoir la version collector a la place on me l'impose, on ne peux même pas virer les DVD inutiles car sinon ça fait un énorme vide dans le coffret !!!!2/ Et surtout je n'ai pas demandé a le payer le double ( je parle juste pour Rage Of Bahamut et je suis plutôt laxiste Parasite il était aussi prévu que dans un unique coffret Saphir a l'origine ) et les paiements étaient d'abord fait pour d'autres coffrets Saphir , 2 mois plus tard on se rend compte qu'on a payé un autre coffret 2 fois SURPRISE !!3 / Et je me demande pourquoi je dois préciser tout cela, car ça me semble l'évidence même !: Donc ce n'est donc pas mon probléme que le collector coute plus cher vu que ce n'est pas ce que j'espérais recevoir !De toutes façons s'ils font cela c'est qu'ils sont gagnants dans l'affaire!Je constate juste et j'espére que ça ne vas pas se répéter avec DanMachi et ses 13 épisodes car c'est bien parti pour et je vois mal Stein gate avec 24 épisodes vendu que 14,95 €, ça va finir au mieux en 2 coffrets, confusion totale pour un abonnement qui prend fin a la fin de l'année, mais je ne suis pas surpris on sentait bien qu'ils avaient une énorme retard sur certains coffretsTu as tout compris !!!