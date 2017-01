Je sais pas si le film est vraiment maladroit ou que la porté de son message ne dépasse pas juste le " vous allez finir par vous aimez les uns les autres, bordel de merde ! " suffisamment flou pour qu'on puisse y projeter n'importe quelle discrimination et que très vite ça devienne confus puis contradictoire. Un peu comme Frozen qui n'était tellement pas spécifique sur ce qu'il fallait let it go qu'il a fini par se retrouver égérie de la lutte des droits des momosexuels alors que ce n'était visiblement pas ce que ses créateurs envisageaient. Là à la place on a des gens qui veulent absolument que ce soit une allégorie de la crise européenne des migrants.



Parce que bon au début c'est l'héroïne qui est victime de discrimination. Sans qu'on sache d'ailleurs si c'est parce qu'elle est herbivore ou parce qu'elle est femelle, vu qu'il y a une poignée d'herbivores parmi les officiers en service, donc sans doute un peu des deux dans le doute. Donc pas certain que les prédateurs soient forcément les blacks/hispanos/juifs/musulmans/n'importe quelle minorité de mes deux.



Et en soit, et vu le produit qu'est Zootopia , son message sur la discrimination me semble bien. Il n'a pas une grande portée et les adultes qui le creusent vont forcément y voir des contradictions, mais pour les enfants c'est assez bien et ça a le bon sens de montrer que la discrimination peut aller dans les deux sens. Mais faut pas aller plus loin. Moi ça me va.

Mais c'est pas plus problématique qu'un Fivel qui faisait de l'antisémitisme quelque chose de naturel et dans l'ordre des choses en représentant les juifs comme des souris et leurs persécuteurs comme des chats, leurs prédateurs naturels.

