death scream a écrit: Higurashi serait une excellente nouvelle depuis le temps qu'on attend la suite... Peut-être que Umineko ferait office de troisième partie de la saga...

Bref si c'est bien ça espérons qu'ils doublent enfin la suite car la VF était très bonne.

Gurren Lagann

Gundam 00

Wakfu

Higurashi

Lupin III une femme nommée Miné Fujiko

La VF était très bonne parce qu'elle était dirigée par le talentueux Thomas Guitard à qui l'on doit certains des meilleurs doublages français de ces dix dernières années ().Malheureusement, j'ai peur que si VF il y a pour les épisodes inédits, le casting sera différent.Déjà, depuis que Thomas Guitard a déménagé et vit à présent en Corée depuis 2012, il a quasiment cessé le doublage, la seule exception étant le personnage de Tristepin dansvu qu'il a repris le rôle sur les 3 épisodes spéciaux et la saison 3 actuellement en cours de production chez Ankama.Quant aux autres comédien(ne)s ayant travaillé sur la saison 1 de, ils/elles sont encore dans le métier et font toujours du doublage (Geneviève Doang, Fanny Bloc)...Cependant ils/elles travaillent à la ligne (tarif normal) et pas au forfait (salaire 50% inférieur et totalement illégal).Or, Black Box ne fait doubler ses séries qu'aux studios Pilon et O'Bahamas où les comédien(ne)s sont payé(e)s au lance pierre, et jamais la plupart des comédien(ne)s ayant bossé sur la saison 1 n'accepteront de travailler pour un salaire au rabais.C'est pour cette raison que Black Box a refusé de réengager Patrick Borg dans le rôle de Golgo 13 sur la série TV éponyme car jamais ce grand comédien n'aurait accepté de travailler dans ces conditions (Borg avait doublé le personnage sur le film et l'OAV "Queen Bee").Après, il existe une poignée de doublages d'animés Japonais au forfait qui sont tout de même de qualité (la VF de, qui, malgré un casting différent de celui de IDP est très bonne), mais ce n'est pas systématique.Globalement, les doublages de Time Line Factory et feu Wantake sont des années lumière au dessus des doublages de Pilon, tant en terme d'adaptation que de qualité d'interprétation (et là bas, les comédiens sont payés à la ligne, en bref au tarif normal).