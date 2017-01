Le manga Saint Seiya ne s'est jamais "bien vendu" en France.

Saint Seiya ce qu'on recherche c'est de l'action avec des personnages charismatiques et de l'émotion qui prend aux tripes. Pas pour rien que Omega a fini par rebasculer sur le classique recyclage du sanctuaire pour sa 1ere saison apres un demarrage qui n'as convaincu que moyennement. Arc le plus sérieux de la série et aux enjeux à base de course contre la montre.

L'original non, G et Lost Canvas ont été dans le top 10 des ventes de manga en france entre 2005 et 2010. En fait les 2 titres se vendait quasiment autant qu'au japon.Reste que depuis 4,5 ans la Licences est en réel declin, et une des raison à ça est que Saint seiya n'attire pas de nouveau public (contrairement a Dragonball qui encore cette année était dans le top 10 des ventes)Et au japon, Saint seiya est loin d'avoir la côte qu'il avait dans le temps (ce qui n'est pas le cas de Jojo, Bastard, Berserk ou Hunter X Hunter qui ont pourtant de la bouteille aussi) et se tape réellement une image de série cliché et kitch.Je ne veux pas dire mais ce que recherche la majorité des gens avec Saint seiya c'est plus simple, c'est des Gold et des armures pouvant faire des myth Cloth. Et surtout aucun changement.Si tu le le sait pas, Soul of Gold a été le plus gros succès commercial de la série depuis 8 ans que ce soit au japon qu'en France.C'est là le vrai drame, c'est une série qui s'assume comme parodiant saint seiya en forcant tout ses clichés, en decidant volontairement de faire des ennemis de merde pour qu'ils ne volent pas la vedette des gold.Quant à Omega, le sanctuaire était prévu dès le départ, car dès le début, la série avait la même construction de l'original (on a eu le galaxian wars, les silver, les Gold c'était juste la logique). Mais la raison qui fait que les persos sont crédible c'est car on a eu ce début different qui font que les persos ont une réelle epaisseur.D'ailleurs, je tiens à rapeller qu'au japon, les meilleure audiences et ventes de DVD/bluray de la série se sont faite avant l'arrivée au sanctuaire.D'ailleurs chez les non fan de la licence(et pas qu'au japon), la première partie de la série a été assez bien reçu.Le manque de succès relatif d'Omega peut être attribué tout autant aux élément culte de la saga qui ne plaisent qu'a un public trop restraint et conservateur (car pour rappel, Omega a mieux marché que les OAV Lost canvas).Le principal problème d'Omega était que la série en ayant le cul entre 2 chaise s'est retrouve a avoir un succès mitigé chez tout le monde.Les non fan ont été rebuté par une série trop classique et ancré dans un trip année 80 (ce fut la principale critique des non fan) et les fan l'ont trouvé trop differente