(protip : ça ne s'arrêtera pas en 2017, ni en 2018, ni en 2019 ou 2020. Seul ta mort saura y mettra fin.)



Elle aura choisi sa mort... Il faut lui reconnaitre ça.



Pour paraphraser Max Von Sydow dans l'Épisode VII " Pour vous c'est une actrice, pour moi elle sera toujours une altesse royale. ".

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.