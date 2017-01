ce que propose actuellement crunchy au format épisodique est en réalité un film

tower defense

Haecceitas no Hikari

Synopsis :

L'armée alliée regroupant différentes races du continent, des elfes aux ogres en passant évidement par les humains, assiège le chateau de l'armée des ténèbres. A leur tête, le corps expéditionnaire de volontaires mené par le héro Yuri livre l'ultime bataille contre le roi obscure, mais malgré tous leurs efforts, la justice est défaite et l'armée alliée doit battre en retraite.

Ayant presque perdu espoir lui même, Yuri fait la rencontre d'un jeune aventurier intrépide et prometteur, Aram, qui ravive en lui la flamme de l'espoir. Voilà donc nos héros lancés de nouveau dans périple pour mettre fin une fois pour toute au règne de terreur qui envahi le monde.

Petite appartée avant de commencer, j'ai découvert un peu par hasard qu'il y avait une série en simulcast sur Crunchyroll dont je n'avais pas entendu parler, et qui n'avait pas l'air trop mal au niveau design. Je me suis alors lancé dans cette série ... qui n'en est en fait pas une.En effet, tout d'abord(d'animation) découpé en 4. Si les coupes sont correctement gérées, il n'y aura donc pas de générique si ce n'est à la fin 4ème et dernier épisode disponible pour le moment.Chain Chronicle est à la base unsur mobile, qui a déjà eu droit en 2014 à 8 shorts d'environ 5 minutes chacun (compilé dans un OVA), relativement inutiles car présentant de manière extrêmement superficielle 6 personnages secondaires qui, pour la plupart, ne seront même pas utilisé dans le film qui nous concerne ici.Je parlerai donc ci-dessous du récent filmsortie début décembre 2016 et qui sera suivi par un 2nd mi-janvier, puis d'un troisième et dernier début février.Ces films seront d'ailleurs diffusé à la TV (japonaise) au format épisodique à partir de janvier.GraphinicaMasashi Kudo (Kyō no Asuka Show, Hayate the Combat Butler! Cuties, Ikki Tousen: Extravaganza Epoch)Touko Machida (Allison & Lillia, The IDOLM@STER, Chaika the Coffin Princess).Masashi Kudo (Bleach, MAOYU, Hayate the Combat Butler! Cuties).Daisuke Jinba (Kannagi: Crazy Shrine Maidens, Kimi ni Todoke - From Me to You, anohana: The Flower We Saw That Day).Masato Kōda (Arpeggio of Blue Steel - Ars Nova, Maria the Virgin Witch, KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!!)Shoji Hata (Rurouni Kenshin: Trust & Betrayal, Fairy Tail, One-Punch Man).Takeo Ogiwara (Princess Tutu, Gankutsuou: The Count of Monte Cristo, Penguindrum).Bref, un synopsis finalement très classique pour de l'heroic fantasy, si ce n'est le contexte assez inhabituel du point de départ (visionnable en VO via le lien donné en fin de post) qui m'a un instant fait penser à un flashforward.Du coup, on commence l'histoire avec déjà une sacré bande autour des protagonistes, qui rend la chose assez confuse tant le film ne prends guère plus de quelques seconde pour résumer le contexte.Mais passé le malaise d'être jeter en plein milieu d'une histoire, le premier film (divisé en 4 épisodes) est finalement très plaisant a suivre, aussi bien pour sa narration que ses qualités techniques. Évidement, la 3D est de la partie, mais elle reste plutôt bien intégrée à vrai dire, et les scènes de combats sont plutôt fluide.Comme dit plus haut, la séquence d'ouverture est disponible gratuitement et légalement sur Youtube ... pour ceux que l'absence de sous-titres ne gêne pas ;p