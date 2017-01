Book of Shadows II.

Great records are created by a certain set of circumstances that are nearly impossible to replicate later. That’s why sequels are generally a bad idea. If the reunited Guns ‘n’ Roses, for example, were to decide to record Appetite for Destruction II , it would create an expectation among fans that there’s no possible way the band could meet.

Entre son rôle de guitariste pouret son envol avec son propre groupe, le guitaristeavait sortit en 1996 l'un des albums rocks les plus étrangement addictifs de son Histoire, leMélange improbable entre folk, blues, rock et accents metal furieux, l'album offrait un florilège de chansons baroques, soutenus par des cordes toujours techniques mais d'une simplicité confondante. L'album entier est à cette image, comme la tessiture de voix de, toute en grognement bucheronnesques pour parler de la mort, la tristesse et les regrets qui s'envolent régulièrement à des sommets de n'importe quoi mais fonctionnent dans l'album. L'adjonction d'orgue, de piano et de violons venait donner des accents intemporels à une production totalement foutraque tenue ensemble par l'esprit et la volonté d'un seul artiste (et de ces compagnons de l'époque). Je vous enjoins à l'écouter d'ailleurs , quel que soit votre point de vue sur le rock, c'est assez fabuleux d'entendre un tel album ou la naïveté joue au coude à coude avec la plus extrême rigueur.Je le réécoutais dernièrement et j'me demandais "tiens, il en aurait pas fait d'autres ???" et tintin, cette année est sortit un album sobrement intituléNi une ni deux je me lance l'album pour voir de quoi il retourne et la c'est la catastrophe. Alors certes, 20 ans c'est long, mais cet album est l'exemple parfait qu'effectivement. Délaissant les ambiances variées et l'éclectisme du premier, cet album n'est qu'une suite de ballades plus ou moins modifiées, très homogène, mais complètement différent dans l'esprit du premier. Puis surtout, il n'y a rien qui en ressort, aucun frisson à la découverte, à l'écoute, tout à changé mais pas forcément pour le mieux ou le pire, ça n'a juste rien à voir. C'est très certainement un excellent album mais j'ai fini par sauter des chansons et l'écouter en accéléré tellement c'était pas mon truc.Je citerais un reviewer qui a me semble t'il bien saisi l'idée générale (et qui est loin de cette pommade du reste à coup de "c'est différent mais c'est bien hihihi")C'est le disappointment total.