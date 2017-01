Pourtant les mangas dérivés que tu cites intègrent des tranches de vie, tu contredis donc tout ce que tu as dit avant ! Réfléchis-tu à la logique des "arguments" avant de poster ?!

Et One Piece, Fairy tails, Bleach ou Naruto en ont bien plus fois plus et se vendent 100 fois plus. Ce n'est donc pas la presence de slice of life qui fait que Saint seiya est un shonen qui se vend pas mais bel et bien qu'on est face à des titres qui ressassent une recette bien trop passé de mode et qui tourne en boucle car le seul public s'interessant à la série sont des vieux croutons a font dans un trip nostagique. (au passage, Next Dimension qui est le seul titre a rester totalement dans la lignée de l'original ne s'est jamais bien vendu en france)Pour le reste, c'est qui qui m'a agressé à la base en disant "tu veux a tout prix defendre ta série fetiche Omega" alors que j'en ait juste pas parlé.J'ai posté en croyant avoir en face de moi des gens assez intelligent pour se rendre compte de defaut d'un manga vieux de 30 ans qui sont en partie dû à son age et son statut de précurseur et capable d'en parler.Je n'était pas agressif dans ma première intervention avant que tu decide de m'attaquer