Chevkraken : s'il y a bien un point où ne brille pas Omega c'est son scénario.

Si la série d'origine a évidemment son lot de défauts c'est pas pour qu'Omega pioche dedans comme un certain DBGT (qui repompe dans l'ordre : DB/Frieza/Cyborgs/Buu).

Athéna se fait kidnapper la xième fois par un dieu, tournoi des Bronzes (avec le combat classique Pégase VS Dragon, enfin on dira nouvelle génération avec les "fils" toussa), combat contre les Silvers et la nième montée des marches avec des "nouveaux/originaux" Golds (qui ont rien retenus de l'histoire avec Saga en prime).

Et je ne parle pas des personnages : "oh des Golds femmes !" (un rêve réalisé), "un ninja rock star"...

Après inutile de parler des "relations" (comme celles dans des anime de bas étages) ou de la "profondeur" des personnages avec ton avis qui est (toujours) très subjectif.

L'idée d'un lieu pour former la nouvelle génération de Chevaliers sous l'égide des anciens est une bonne idée, mais pas comme ça. Je ne demande pas qu'ils soient formés dans un volcan en éruption, j'imagine assez bien Saori vouloir rendre la formation des chevaliers plus humaine et moins dangereuse, mais là non, juste non. Pas avec les filles qui paillent le matin en allant en cours.

le méchant qui s'éveille à sa nature divine à quarante balais...

Les deux séries sont pourtant cohérentes et les changements apportés sont justifiés par la fin même de la première.

Si c'est pour dire que l'avis d'un autre est subjectif ne vas pas sortir tout un laius comme quoi le scénar d'Omega ne brillait pas. on va te répondre la même chose "c'est subjectif"Surtout pour aller sortir que la série copie la construction d'arc de l'autre alors que Kurumada a lui même recyclé les même arc avec moins d'innovation (Poseidon qui nous ressort un perso ayant la stratégie de Misty, un camus bis, un Saga Bis et un mix entre Shaka et Shura, Hades qui ressort les Gold, Next dimension qui nous refait un montée des marche avec les même signes en traitres et des Gold qui ont pour la plupart les même attaques)Ou aller critiquer les persos alors que la plupart des Gold, les Marinas et Spectres sont épais comme du papier à cigaretteEt puis sortir des absurdité (le Pegase vs Dragon, si t'avais suivi c'est avant le tournoi) et la construction de l'arc Silver n'a rien à voir (on a des chevaliers en fuites et un road movie à travers le monde dans un remake de FF4 supra cool si tu aimes les vieux FF, Saint seiya Omega est limite une adaptation officieuse des FF3 à 5. On a la chute de la météorite qui a amené le méchant de FF5, on a de FF4 Golbez, le martien qui fait sa tour de Babel pour aspirer l'énergie des crystaux dans les temples et l'envoyer à sa planète rouge et on a Aria de FF3, la jeune fille tout de blanc vetu qui lutte seule contre les tenèbres et se sacrifie dans un temple pour sauver les heros)Et puis c'est quoi ton problème avec les Gold feminins? Les Gold sont tellement classes qu'une faible femme n'a pas le droit de souiller cette classe.Alors donc je vais te repondre pareil, t'es ultra subjectif mon vieux alors tu devrais éviter d'être si catégorique sur la faiblesse du scénar.Tetho pour le coup est clairement moins subjectifJ'aurais bien vu un truc à l'attaque des Titan perso. un camp militaire. mais faut pas oublier les condition de prod de la série. vu son heure de diffusion, le staff devait faire gaffe à la censure. Greg de Gamekult était ami avec le producteur de la série et il lui avait demandé quand la série aurait la violence de l'ancienne et il lui a répondu "jamais, dans les condition actuelles au japon, nous devont demander l'aurisation à des association de parent pour avoir le droit de donner un coup de poing au visage à un membre du groupe de heros"Le staff a dit a dit être très fier d'avoir put faire l'épisode 27 car vu les condition de censure actuelle, la série aurait put être annulée. Ils ont joué leur va tout.Dans ces conditions, je doute qu'en camp d'entrainement trop militaire aurait put passer pour des gamins de 12 à 15 ans.Je vois pas trop le pb, il se serait jamais eveillé si sa femme n'avait pas été assassinée (et encore il est sous entendu que c'est Médée qui a tout planifié pour l'eveiller)Je tiens à rappeller que sans Kanon pour l'un et Pandore pour l'autre, ni Julian Solo ni Shun ne se seraient eveillésSinon, pour le rôle de Bandai, si Bandai a été fortement impliqué dans les decision d'Omega saison 2 et Soul of Gold, ils ont laissé beaucoup de liberté au staff pour Omega saison 1.Umakoshi a dit dans un interview que c'était la première fois qu'il pouvait créer des design sans les soumettre aux fabriquants de jouets chez la Toei (alors que Araki n'a jamais eu cette liberté)Et de son côté Kurumada a aussi dit dans un interview qu'il avait donné carte blanche au staff en leur disant de faire ce qu'ils voulaient de la série à condition qu'il y ait une fille dans le groupe de heros et qu'elle rejette la loi du masque.Omega saison 1 est clairement la série anime saint seiya qui a le moins subit les problème de prod(elle avait même un sacré budget pour la toei vu le staff de qualité qui a bossé dessus). Seul Haruto a été imposé et le reste des problème viennent je pense de problème de planning (l'épisode résumé a fait perdre un épisode aux scénariste et je serait pas surpris que le 16 soit un épisode filler afin de retarder le d'une semaine 20 qui n'était pas pret) et de censure.car bon, vu le rythme de la série, rien que 2 épisodes en plus aurait viré un paquet des pb de la monté des marche(Mykene crevant hors screen, combat du capricorne trop court, Fudo s'arretant dès qu'il se prend une baffe, Tokisada qui n'a pas son lien avec le frère d'Haruto develloppé)Sans oublier aussi qu'il faut penser que les scénariste ont bossé en parallelle sur le jeu video qui offre un intrigue originale et complémentaire à la série plutôt que de simplement reprendre l'histoire de l'anime ce qui a dû jouer sur les planning et virer des truc qui auraient été cool dans la série même.Le jeu PSP Omega est à Omega ce que le film heartcatch Precure est à Heartcatch. c'est un jeu qui est complementaire à la série et se place entre le 23 et le 24On a dans le jeu plein de truc qu'on attendait dans la série:-Pourquoi Poseidon est resté inactif lors de la guerre contre Mars-Shaina faisant une remarque en voyant quelqu'un porter l'armure de l'aigle-Le retour de Pavlin-la redemption de Ichi qui a d'ailleurs trouvé son élément-Qui a put terminer la formation de Kiki(ça c'est pas dit, mais c'est montré dans le gameplay, Kiki a les même coup de base que Ryuho, c'est donc Shiryu qui l'a formé)-Comment la contamination de Shaina peut être aussi avancé dans le 24 si elle s'est pas battue-Comment Koga a autant progressé entre le 20 et le 24-pourquoi Soma parle a Shaina comme si il la connaissait quand il la rencontreAh bon, le casting ultra Moe et le sub text yuri et cette ambiance bien plus gentillette est justifié par la fin de l'autre série?J'adore last exile 2, mais il y a clairement une énorme différence d'ambiance qui n'est pas justifié uniquement par la fin de la première série (le staff lui même a déclaré que le changement d'ambiance et de perso est dû à l'évolution du public)