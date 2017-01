Je sais pas si je suis bien d'accord avec sa conclusion.

Même si plein de films ratent le coche d'une adaptation dans l'esprit (à par In the Mouth of Madness pour le coté santé mentale, par exemple), je crois qu'il est plus intéressant de garder ce qu'on fait un peu tout les réalisateurs du genre : une ambiance, un mystère inexpliqué, un monde qui dévie sensiblement du notre. Je ne pense pas qu'un manque de budget soit la principale raison du peu de films du genre, mais tout simplement un manque d'intérêt des réalisateurs, parce qu'on joue dans un genre de film qui tourne souvent au trip ado sans beaucoup plus d'intérêt.



Sinon, tu peux toujours regarder des Roger Corman pour avoir une idée de films adaptant de manière "relativement" fidèle du Lovecraft et voir que ben c'est moyen.



Dans les films que j'avais vu récemment, y'en avait deux trois du style, genre The Corridor (même si ça fait plus Stephen King la) ou Absentia , l'ambiance y est volontiers poisseuse voir glauque, sans que ça vire au carnage remplis d'hémoglobine ou aux gros machins tentaculaires.



(c'est tiré de quoi le passage dans la vidéo avec la nana dans le puit de feu qui se fait sacrifier ?)

