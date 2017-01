Une proposition vient de me tomber dans l'oreille : Le Dieu Vivant de la (mini) saga Ergün l'Errant de Comès . Ce tome est complètement de la SF (le second est plutôt fantastique), mais j'hésite grandement, c'est quand même carrément pas connu.

D'un autre coté c'est tout Comès qui n'est pas très connu du public mais en même temps c'est un auteur important...

When you dont afraid any sunshine, come on baby !



行けよ饒舌の 影よ来て導け