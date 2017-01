Le Maître des Hosties Noires : Suite de l'album La Femme Léopard qui tardait à venir. Le précédent album m'avait marqué par son portrait de la Belgique (et de la France) post Seconde Guerre Mondiale mâtiné de fantastique, et par ses quelques figures historiques. Changement de ton ici, les auteurs dévoilent leur véritable but : revisiter Tintin au Congo . Exit la version romantique de la colonisation et du partage entre les peuples, les auteurs mettent l'emphase sur ce qu'elle peut avoir de plus infantilisant (pour les colonisés) et profitable (pour les colonisateurs). Le tout avec une grosse dose d'argot bruxellois, de calembours fumeux, et de références plus ou moins forcées à l’œuvre d'Hergé au sens large. Cette omniprésence du spectre de Tintin au Congo et de certains des aspects les moins glorieux de George Rémi (jusqu'à Otto Schulze discrètement assimilé à un savant nazi) en fait un album très méta, beaucoup plus que le premier. Une approche dont je suis de moins en moins friand et qui a bien failli me faire sortir du récit.

Si la peinture qui nous fait du Congo parait parfois à peine plus sérieuse que celle d'Hergé, cette aventure fonctionne finalement assez bien grâce à un degré élevé d'aventure et d'humour. Le trio créé dans La Femme Léopard avec Spirou, Fantasio, et Aniota fonctionne à merveille, même si Spirou avouera à la fin avoir été très transparent dans cette histoire. Les nouveaux personnages ne manquent pas d'attraits, entre des sorciers aux charmes étranges, des généraux d'opérette préfigurant Imin Dada et consort mais dont le décorum issu du nazisme doit nous paraitre tout sauf drôle, et un prêtre itinérant et cinéaste à ses heures. Le trait rappelle celui de Gigé, ce qui est agréable à l’œil mais que je trouve dommage car il témoigne d'une volonté de se couler dans un moule graphique à la manière des Blake & Mortimer ; peut-être s'agit-il effectivement de celui employé habituellement par le dessinateur - que je ne connais pas suffisamment pour juger - mais le parallèle avec le maitre de Franquin est trop poussé pour n'être que fortuit.

Malgré ce côté méta trop appuyé à mon goût et un ton parfois inévitablement moralisateur, Le Maître des Hosties Noires m'a séduit grâce à ses protagonistes, son humour, et une approche adulte de cet univers