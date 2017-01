Le Festival en chiffres

Pendant les quatre jours du Festival, Angoulême confirme sa position de capitale mondiale de la bande dessinée !

2 000 AUTEURS ET AUTRICES

900 JOURNALISTES FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX

350 RENCONTRES, ATELIERS, CONFÉRENCES, SPECTACLES ET PROJECTIONS

30,5 K FANS SUR FACEBOOK

11 K FOLLOWERS SUR TWITTER

1 339 218 VISITEURS SUR LE SITE INTERNET DU FESTIVAL



24 Les pays représentés sur les différents espaces Éditeurs, avec une prédominance des pays de l’Union européenne, mais avec une visibilité toujours plus grande de l’Asie et de l’Amérique du Nord

216 : Le nombre de maisons d’édition francophones qui présentent leurs productions et leurs

auteurs / autrices. Les maisons dont les catalogues sont plus spécifiquement centrés sur la bande dessinée franco-belge et le comics sont rassemblées au Monde des Bulles, l’un des lieux les plus fréquentés du Festival, situé place du Champ de Mars et rue des Frères Lumière. Les éditeurs dits alternatifs donnent rendez-vous au public au Nouveau Monde, place New York, qui accueille également l’Espace BD alternative dédié aux micro-éditeurs et aux fanzines. La place du Palet accueille quant à elle une partie du SPIN-OFF. Enfin, l’espace Para-BD, place des Halles, est consacré aux bandes dessinées de collection et aux produits dérivés.

400 Le nombre de tonnes de livres acheminés à Angoulême pour être exposés et vendus au public. Ce qui représente 740 palettes et 19 semi-remorques ! À ces 400 tonnes, il faut ajouter les livraisons effectuées par d’autres transporteurs et par les éditeurs eux-mêmes.

7 000 Le nombre de professionnels du livre accrédités pendant le Festival.

22 000 Le nombre de mètres carrés de la surface couverte (bâtiments et chapiteaux) dédiée au Festival