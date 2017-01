Mahô Tsukai Precure! en essayant de me concentrer sur ce que la série à réussi plutôt que ses échecs évidents mais le final, et surtout la longue conclusion étalée sur un épisode et demi, m'a tuer. C'est une catastrophe sur toute la ligne



Sacrifier le combat final et l'expédier en un demi-épisode pour faire la place à une conclusion plus longue, je suis pour. D'autant que les combats n'ont jamais été le fort de la série. Oser l'ellipse de plusieurs années et retrouver les héroïnes adultes, j'applaudis des deux mains. Mais alors pourquoi leur rendre leur apparences de collégiennes immédiatement après ? Pourquoi séparer les deux mondes si c'est pour les réunir dix minutes plus tard dans le même épisode ? Pourquoi ?

Et je ne parle pas du retour de Dokuroxi pour voler des friandises à cause d'un jeu de mot tout naze ou de l'apparition gratuite de [Montrer] Spoiler Usami/Cure Whip

Jusqu'au bout la série donne l'impression d'être improvisée et que les scénaristes en ont juste rien à battre.



