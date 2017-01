Just watched it again, and I can confirm that when Dario first attacked, Al and Ema were fully absorbed by the blast and Leon was partially caught in it, Hence the missing arm.



There wasn't any mistake on the animator's fault since from the time that Leon got hit with the first blast and before he was fully absorbed, it shows him with just one arm.



He only regained his arm after being fully absorbed by the blast and I'm guessing it triggered some crazy Garo power that involved every holder of Garo to transform him into Heavenly Blade Garo which had enough power to escape back into the normal world and in that process, brought back Al and Ema as well.



Thats just my hypothesis on the matter, It's a really weird scene, but then again, weird scenes are pretty common in the Garo universe.

Comme tu le dis, on le devine la raison pour laquelle ils enlèvent roberto, le cinéma japonais joue + sur l'intelligence du spectateur, c'est un fait connu. Plus facile de s'en prendre à un gamin qu'à un makai kishi adulte même s'il savait que le chevalier d'or allait être à ses trousses. D'ailleurs, son plan avait fonctionné et était parfait s'il n'y avait pas eu l'intervention de Garm.Pourquoi Garm n'intervient pas avant, car peut-être elle doit avoir un rôle d'observatrice et de donneuse de mission. Mais vu qu'elle a gaffé en ne détruisant pas le truc, il a fallu qu'elle abandonne son rôle d'observatrice pour ne pas se faire griller par le tribunal d'où la résurrection temporaire de Herman et aussi le fait qu'elle sauve Herman et Leon toujours pour ne pas éveiller les soupçons du tribunal.L'Obsidian knight n'est pas très combatif, se laisse faire au début lors du premier fight car pris la main dans le sac. On sent qu'il n'a pas complètement basculé et cherche à convaincre Herman et Leon en leur racontant son histoire. Ensuite, quand ils rentrent dans le territoire de sa belle, là il se bat en mettant toute sa hargne, sa force du désespoir car c'est le dernier rempart... Il n'est pas devenu horror avant, sûrement parce qu'il lui restait encore des sentiments humains, il s'excuse de devoir sacrifier le petit Roberto...German et Alfonso n'ont pas le temps de lui faire la morale, ça fight intensivement.Pour une fois, qu'on a un anime où que ça ne raconte pas trop sa vie en plein fight, c'est un bon point, je trouve...Pour le dernier combat, j'avoue l'avoir regardé une seconde fois pour mieux comprendre le déroulement et tout devient clair, cela fait une fois de + appel à la perspicacité du spectateur.Et je l'ai compris comme le gars ici :