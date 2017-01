Pacific Rim a a mes yeux ce coté de film de nerds que son succès somme toute relatif peut faire basculer vers le culte. Je veux dire c'est un film où le robot principale est analogique et nucléaire, le dernier film avant ça qui avait si bien compris mes fantasmes secrets devait être Evangelion 2.0 . Les vrais se reconnaitront.

Et c'est un objet cinématographique magnifique, que ce soit dans son rapport à l'échelle de ses objets de tous les instants ou sa photo vraiment magnifique avec toute ces couleurs. Del Toro assure toujours.



Pour The Dark Knight je le vois mal perdre son titre de meilleur film de super-héros ever. C'est un film dense qui va au bout de son raisonnement, cinématographiquement incroyable (à deux ou trois bastons près, mais des plans comme le camion qui se retourne sont fabuleux) et qui arrive à naviguer habilement entre le blockbuster avec un justicier masqué et le polar noir. Et son Joker reste un des perso ciné les plus fascinant de ces dernières années.

On peut lui reprocher d'être trop bavard, voir arrogant, mais il ne pète pas plus haut que son cul. Il a une vraie substance derrière sa classe que n'ont pas les films de super-héros arrivés depuis.



Ialda a écrit: (et je comprends absolument pas le succès de Dernier train pour Busan ) (et je comprends absolument pas le succès de Dernier train pour Busan

Film de zombie simple, efficace et sans chichi. A l'époque de Walking Dead qui a duré bien trop longtemps pour son propre bien (TV comme comics) c'est frais.



[quote="Lion_Sn@ke"]la trilogie Bourne, passé le premier vraiment original (enfin si l'on n'a pas lu la BD XIII)/quote]

