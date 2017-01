C'est atrocement lent.

Il faut bien un épisode à Kôji pour tirer un goddamn robot punch . Une fois l'introduction terminé ça va mieux, mais la série n'a clairement pas les moyens de ses ambitions et Imagawa meuble comme il faut pour tenter de le cacher en détournant le récit vers les personnages pour économiser les robots. Mais t'as des arcs très sympa dans la suite en partie à cause de ça aussi.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.