15 mars 2017

4 disque(s) DVD ou Blu-Ray

3 épisode(s

Format vidéo : Film

Langues : Français - Anglais - Italien

Sous-titres : Français - Italien

Format image : 16/9 (DVD)/ 1080P (Blu-Ray)

Format son : 5.1

Éditeur : Kazé

Prix : 39€95 (DVD) / 49€96 (Blu-Ray)

Bonus : • Plus de 60 minutes de bonus • Making-of du film • Les coulisses de la production (inédit !) • Rooster Teeth Live Action RvB (inédit !) • Interview des cadets, trailers... • 35 Minutes Exclusives Dans Les Coulisses De L’Enregistrement • 16 Minutes Inédites Relatant Des Histoires Secondaires, Incluant Les Transmissions Confidentielles ONI Eyes • Galerie d’images • Trailer de lancement • Trailer d’annonce





Halo 4 Forward unto down



Depuis des générations, les humains ont parcouru l’espace et travaillé ensemble pour coloniser de nouveaux mondes sous la bannière de l’United Nations Space Command. Mais cette paix fut brisée par des insurgés, provoquant ainsi une guerre civile qui s’étend sur toute la galaxie. Le cadet Thomas Lasky et ses camarades de l’école militaire Corbulo s’entraînent pour faire de cette guerre la leur. Si Lasky hésite encore quant à son avenir, sa volonté va être mise à l’épreuve lors de l’attaque de l’académie par une force alien jusqu’alors inconnue. Tandis que Lasky et ses camarades cadets luttent pour survivre, ils vont trouver l’aide d’un mystérieux allié : un mythique super soldat en armure connu sous le nom de Master Chief.



Halo Nightfall



Halo: Nightfall relate l’histoire de Jameson Locke, le légendaire agent et spécialiste de l’appropriation du Service des Renseignements de la Navy (ONI), branche militaire la plus influente et secrète sur Terre.



Alors que Locke et son équipe enquêtent sur une rumeur terroriste sévissant sur la distante colonie de Sedra, ils se retrouvent pris dans une atroce attaque biologique.

Menés par Locke, les agents du ONI sont forcés de faire équipe avec Randall Aiken, un leader local reconnu et en défiance avérée avec le ONI. Tandis qu’ils s’efforcent de déjouer un complot les plongeant au coeur d’un ancien et diabolique artefact, ils vont être obligés de lutter pour leur survie, de tout remettre en question et au final, de choisir entre leur loyauté et leur vie.



Halo The fall if reach



Revivez les origines du légendaire Master Chief et du programme Spartan dans un film d’animation retraçant l’une des histoires les plus appréciées de la saga Halo.



Des enfants kidnappés sont enrôlés de force dans un programme d’amélioration et d’entraînement militaire brutal. Ces Spartans sont conditionnés pour devenir l’arme ultime contre le chaos et la révolte. Mais quand une dangereuse alliance étrangère, appelée Covenant, déclare la guerre à l’humanité, les Spartans pourraient bien être notre seul espoir.