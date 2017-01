’Attaque des Titans en 2 volumes

Retrouvez Mikasa et Annie dans des aventures inédites à travers trois histoires ! Dans la première partie (le volume 1), Wall Sina Goodbye, une nouvelle journée commence pour Annie, à la caserne des Brigades spéciales de Stohess. Alors qu’elle est de repos, Annie ne cesse de penser à la mission qui l’attend le lendemain : capturer Eren pendant la 57e expédition du Bataillon d’exploration et elle a besoin d’un alibi pour justifier son absence… Ainsi se retrouve-t-elle mêlée à une enquête qui la mènera dans les bas-fonds de la ville.

Les seconde et troisième parties composent le volume 2. Dans Lost in Cruel World, Mikasa revit à sa rencontre avec Eren. Mais une mystérieuse force tente constamment de les éloigner l’un de l’autre…

Lost Girls, enfin, illustre un moment de tension particulier entre Annie et Mikasa, guerrières au talent hors du commun !

L’Attaque des Titans – Lost Girls

adaptation en manga du roman éponyme de Hiroshi Seko

Hajime Isayama

août 2015

Bessatsu Shonen de Kodansha

2 volumes

Ryôsuke Fuji,

1er mars prochain

Pika Seinen

L’Attaque des Titans – Lost Girls volumes 1 et 2

Traduction

Un nouveau spin-off de Lsur les deux personnages féminins les plus emblématiques de la série !2 femmes, 2 destins, 1 combatUn diptyque pour en apprendre un peu plus sur les deux femmes fortes de la série L’Attaque des Titans : Annie et Mikasa. Quelles sont leurs motivations ? Leurs rêves ? Leurs buts ? Avec L’Attaque des Titans – Lost Girls, un attachement profond et parfois violent se crée avec ces deux personnages : haine, compassion, désir et rage se mêlent dans un maelström d’émotions contradictoires.À mettre entre toutes les mains des fans de l’univers !est l’, basé sur l’univers d’. L’adaptation manga du roman a débuté endans le magazineet s’est achevée en mai 2016. Elle comprend. C’est la première série du dessinateur,dont le trait précis et minutieux, et les décors fouillés, apportent un regard nouveau sur ces « deux filles perdues » et sur l’univers de L’Attaque des Titans.Retrouvez les plus redoutables chasseuses de Titans, Mikasa et Annie, dès ledans la collectiondansFormat : 120 x 180 cm192 pages noir & blanc6,95€ TTCSens de lecture français: Emmanuel BonavitaSérie en 2 volumes