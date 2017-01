The Legend of Zelda

Twilight Princess par le duo Akira Himekawa

The Legend of Zelda - Ocarina of Time - Perfect Edition

The Legend of Zelda - Twilight Princess

Pitch :

Après un an et demi passé dans le paisible village de Toal, le jeune Link peut etre fier de lui : sa gentillesse, son courage et sa dévotion lui ont permis d’être totalement intégré dans cette communauté. Mais Link a peur que les villageois finissent par découvrir le terrible secret de son passé, au point qu’il n’en dort plus la nuit ! Et si ses cauchemars annonçaient le retour imminent des êtres maléfiques du monde de la pénombre ? Comment faire pour les empêcher de semer à nouveau le chaos ?

Découvrez le grand retour deen manga avec cette adaptation fantastique du jeuMinna-sama, après la sortie depour cette fin d'année, nous avons voulu vous faire encore plus plaisir <3 pour cette nouvelle année qui arrive à grands pas 2017, avec la sortie deen janvier prochain (*´▽`*).Sortie du premier tome : 25/01/2017Ah oui, et la série est en cours avec le deuxième tome qui sort à la fin du mois (゜◇゜).