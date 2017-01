Petit point sur nos séries en difficulté et réponses aux questions récurrentes.

Alice in Borderland

Bimbogami Ga

Border

Crimson Hero et Swordgai

Dance in the vampire bund - Scarlet Order

Devil and Realist

Docteur Mephisto

Drifters

Evangelion - Plan de complémentarité Shinji Ikari et Code Geass

Gakuen Heaven Revolution

Onmyoji

Orange Chocolat

Pacte des Yokai

Parmi Eux - Deluxe

Reincarnations II - Embraced by the moonlight et Scary Lessons

Vagabond

La vie de Bouddha - Deluxe

Beaucoup de nos lecteurs nous posent souvent des questions (et ce, à juste titre) sur ces séries qui peinent hélas à sortir, voilà donc un post qui synthétise les réponses que nous pouvons vous donner pour le moment.: La série est en cours, il n'est malheureusement pas possible d'accélérer le rythme de parution comme il nous est souvent demandé. Le prochain tome sort donc le 4 janvier prochain.: La conclusion de la série initialement prévue pour 2016 est reportée à avril 2017, et comme annoncé il y a quelques mois, le format d'origine sera conservé jusqu'au bout.: Nous n'avons pas encore intégré le tome 6 à notre planning mais nous comptons bien poursuivre la série.: La suite de ces séries est bien prévue et nous comptons bien finir les terminer, mais pour l'instant, il n'y a aucune date prévue pour les prochain tomes. Dès que nous aurons les prochaines dates, nous vous les communiquerons bien sûr: Le quatrième et dernier tome de Scarlet Order sortira en mars prochain.: La suite dé la série ne sortira finalement pas chez Delcourt/Tonkam pour des raisons propres à l'éditeur japonais. Nous sommes désolés pour cette fausse joie répandue sur le net concernant la suite de la série...: Aucune décision n'a encore été prise concernant le troisième et dernier tome de la série. Nous sommes en pleine réflexion concernant la planification de celui-ci.: Nous venons de réimprimer le tome 1. Concernant les tomes 2 et 3, ils sont normalement prévus pour janvier 2017.: Comme déjà annoncé, nous ne sommes pas parvenus, à regret, à trouver une solution avec les ayants-droits. C’est une situation toujours embarrassante que nous aimerions éviter au maximum, mais il faut que toutes les parties fassent un effort. Par conséquent la suite de ces séries ne sortira jamais, et les tomes parus sont en arrêt de commercialisation. Nous sommes sincèrement désolés pour les lecteurs de ces séries: Nous n'avons plus les droits de la série, la suite ne sortira donc pas hélas. Nous sommes sincèrement désolés pour les lecteurs encore une fois: La série n’est pas enterré, mais c’est un dossier très compliqué et très sensible. Pour le moment, la sortie du prochain tome est bloquée alors même qu’il est traduit et lettré. Nous ne pouvons malheureusement pas être plus précis, nous sommes désolés: Nous comptons bien finir la série, mais les ventes étant particulièrement faibles, nous essayons de trouver une solution pour n'en imprimer que 200 exemplaires sans être trop déficitaire.: La série n'est pas abandonnée, mais les ventes étant trop faibles, nous avons dû ralentir fortement le rythme de parution. De même concernant les questions sur les réimpressions des tomes en rupture, ce n'est hélas pas prévu pour la même raison cité ci-dessus. Gomen ne: Le tome 10 est prévu pour avril 2017.: La série n'est pas abandonnée, mais nous ne pouvons hélas pas en dire plus car ces dossiers sont sensibles et compliquées: Nous attendons la sortie au Japon pour pouvoir programmer le titre. Donc cela ne dépend pas de nous.: La réimpression des tomes en rupture est prévue pour décembre 2017, oui il va falloir patienter encore un peuUne question revient aussi souvent : "Editerez-vous une nouvelle série de Junji Ito ?". Ce n'est hélas pas prévu à l'heure actuelle.Une autre question est revenue plusieurs fois concernant le numérique et la présence de nos ebooks sur la plateforme izneo : Nous sommes en train de travailler avec eux en ce moment-même pour que nos séries soient en ligne sur leur plateformeNous sommes désolés pour les mauvaises nouvelles présentes dans ce post, et nous vous promettons plein de super séries à venir pour l'année 2017 avec plein de bonheur et beaucoup d'amour <3. Nous espérons avoir répondu à beaucoup de vos interrogations.