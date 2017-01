Doki-Doki

Japon, année 2016. Yachiyo, surnommée "la nouvelle Mère Teresa", embarque pour une mission bénévole à l’étranger. Mais en plein vol, son avion subit une avarie et s’écrase…

Elle se réveille dans un monde nouveau et inconnu, peuplé d’étranges habitants. Elle fait la rencontre d’un jeune homme qui l’appelle immédiatement "Sakuya" et lui révèle qu’elle est la réincarnation de la déesse de l’harmonie.

Yachiyo va devoir entreprendre une quête pour ramener la paix et l’espoir sur ce monde mystérieux, aidée par douze compagnons et ses avatars élémentaires !

Un monde en danger, 12 compagnons à réunir pour le sauver : une quête périlleuse, même pour la réincarnation de la déesse de l’harmonie !

a le plaisir de vous annoncer le lancement exceptionnel en février de son nouveau shônen détonnant :! Une sortie événement, car le volume 1 de Nirvana bénéficie d’uneest la nouvelle série de(Kagerou Daze) et(auteure des Six Destinées chez Doki-Doki). Autant dire que, l’éditeur japonais de Nirvana, mise beaucoup sur ce récit d’aventure qui a déjà fait plusieurs fois la Une de son, et lui a dédié un site : nirvana.comic-gene.com.Rappelons queest un partenaire historique de, qui édite plusieurs de ses séries, dont les très populairesRendez-vous lepour découvrir ce shônen d’aventure hors norme !: JIN & Sayuki -: Sayuki: Shônen: Aventure, actionSortie le 8 février 2017192 pages - 7,50€Auteure du manga Double Gauge, Sayuki est bien connue des lecteurs français depuis la sortie de la série Les Six Destinées chez Doki-Doki, dont le trait nerveux et dynamique n’est pas sans rappeler celui de Nirvana.Musicien, compositeur, producteur et scénariste de manga, Jin (alias Shizen no Teki-P) est un artiste touche à tout de talent. Sa série de chansons Kagerou Project donne lieu à des adaptations en roman, animé et manga (Kagerou Daze).