Comme je suis bon et généreux, je l'ai vu pour vous, et je vous le dis, ne le regardez pas.



Non seulement il n'apporte rien en soit, mais en plus il s'auto annihile dans le dernier quart avec encore une confrontation sans queue ni tête entre Akane et Sybil. Je me demande du coup si Urobuchi , qui est cette fois au scénario, avait compris ce qu'il racontait dans la première série tellement c'est bateau du début à la fin. En fait on a juste affaire à un gaiden qui n'apporte rien, ne construit rien et ne fait rien évoluer. Ca valait le coup de faire un film.



Techniquement c'est ok mais rien de palpitant non plus, les scènes de fight sont même assez étranges, bien animées mais avec une caméra à chier par terre.



Mieux que la seconde série quand même, mais est ce vraiment un point positif, je ne sais pas.



(et sinon il prend totalement en compte la seconde série vu que la daube collègue d'Akane dont j'ai plus le nom est présente et n'est même pas introduite)

