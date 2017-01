Divine flame

Tout le contraire de toi, j'ai vu le film, et j'ai eu ce que je voulais à savoir du roots.C'est classique et ça reste un épilogue à la série mais ça reste une parenthèse bienvenue dans le paysage des films d'animation jap trop slice of life en dehors des adaptations shonen.Le dernier film roots qui me vient en tête , c'est le film Yamato 2199: Hoshimeguru Hakobune.Ce film Garo s'inscrit dans une lignée de certains films et oav Madhouse de la belle époque.Graphiquement, c'est archi propre, niveau animation on est + dans la veine des Shigeyasu Yamauchi, c'est à dire un style qui privilégie le dynamisme et les changements de plan dans les phases de baston.Les plans, parlons-en on a des vues subjectives lors des bastons, on a des dogfights à la Karas vers la fin avec ralenti et tout, c'est bien stylé. Au début, on a de la ziq digne des animes robots de Go Nagai lors du premier fight de Leon.Comme je l'ai dit auparavant, beaucoup de changement plan lors des fights, mais contrairement au film Bayonetta, là c'est lisible et fait avec + de talent.Bien entendu, on a du pouvoir de l'amitié, ça veut jouer sur les émotions, si on a vu Garo kokuin, on est en terrain connu.Que dire d'autres, bien réalisé à la fois dynamique dans les phases d'action et aussi contemplatif à d'autres moment, c'est très bien dessiné, très détaillé par rapport au style épuré que l'on voit ailleurs.La CG est mieux intégrée, je kiffe bien le délire des chevaux en armure, ça gicle et y a du sang, démembrement etc...Les monstres sont en 2d et ça faisait longtemps que l'on n'avait pas vu ce niveau de déformation, peut-être depuis l'anime Parasyte.Bon, si je vous ai pas donné envie à ceux qui ont été baigné par les cassettes vhs manga vidéo des 90's, je ne sais plus quoi vous dire.Bien joué Mappa de m'avoir replongé 20 ans en arrière.